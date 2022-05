LA CONTROMOSS DI JOHNNY DEPP: NEL PROCESSO DEPP-AMBER HEARD SALE SUL BANCO DEI TESTIMONI KATE MOSS - LA SUPERMODELLA, CHE PER QUATTRO ANNI RAPPRESENTO' CON JOHNNY LA COPPIA PiU' ICONICA E DECADENTE DEGLI ANNI '90, CORRE IN SOCCORSO DEL SUO EX - CON LA MAREA DI ANEDDOTI SUL LORO AMORE A BASE DI SESSO, DROGA E ALTRI ECCESSI COME RIUSCIRA' KATE A DIMOSTRARE CHE DEPP E' UN ANGIOLETTO? - LE FOTO DEL LORO FOLLE AMORE...

Dagotraduzione dal Dailymail

Johnny Depp al processo in Virginia

La più iconica storia d'amore degli anni Novanta, quella tra la top model Kate Moss e la star di Hollywood Johnny Depp, tornerà sotto i riflettori oggi, quando lei testimonierà per lui in collegamento video con il tribunale di Fairfax, in Virginia, nella causa di diffamazione intentata dall’attore nei confronti dell’ex moglie Amber Heard.

Un tentativo disperato dell’ex “Pirata dei Caraibi” per cercare di ripulire la propria reputazione infangata dalle accuse di essere stato un partner violento e un picchiatore di donne, così come emerso dal precedente processo celebrato a Londra. Questo è un processo mediatico, una guerra a colpi di rivelazioni e gossip sulla vita della star di Hollywood che sta avvincendo il mondo.

Kate Moss al contrario delle attrici Vanessa Paradis e Winona Ryder non era tra le ex di Depp che avevano rilasciato dichiarazioni contro di lui nel caso di Londra. Ma visto che la Heard la scorsa settimana ha riferito che Depp una volta avrebbe spinto giù dalle scale Kate Moss quando erano insieme, il team legale di Depp ha colto al balzo l'opportunità di chiamarla per fare una confutazione.

Amber Heard al processo in Virginia

C’è grande attesa per la testimonianza di Kate Moss. Lei e Depp sono stati una coppia leggendaria: una potente combinazione di bellezza e freddezza. A unirli, oltre all’attrazione irresistibile, la poesia, i narcotici e l'alcol.

Quando si sono incontrati, lui aveva 31 anni, lei 20. La loro storia iniziò al Cafe Tabac nell'East Village di New York nel febbraio 1994, quando Depp e Moss furono presentati da un giornalista amico comune.

La modella ha raccontato in seguito di quell’incontro: «Ho saputo da quel momento che saremmo stati insieme. . . Ci siamo semplicemente seduti e abbiamo detto sciocchezze, e da quel momento non volevamo separarci più».

Maureen Callahan, autrice del libro “Champagne Supernovas”, ha scritto dell'incontro: «Hanno bevuto qualcosa, della coca cola e poi sono andati in una stanza d'albergo, dove si sono rintanati fino al giorno successivo a causa di una tempesta di neve».

JOHNNY DEPP KATE MOSS

Nel corso della loro storia d'amore durata quattro anni, restano celebri le pazzie delle due star: lui che regala a lei una collana di diamanti che però aveva nascosto tra le natiche, le stanze d’albergo distrutte durante le loro notti di eccessi, quella volta che fecero il bagno riempiendo la vasca con 36 bottiglie di champagne. I voli a bordo di un jet privato, dall'hotel Ritz a Parigi allo Chateau Marmont e al Viper Room, il night club che lui possedeva a Los Angeles.

Ispirata da Depp, Kate iniziò ad amare il look vintage che contribuì a renderla un’icona. Racconta Maureen Callahan: «Kate e Johnny erano la coppia più chic e drogata dai tempi di Keith Richards e Anita Pallenberg — l'epitome del cool nella cultura Trainspotting; ma Kate era spesso nervosa con Johnny, temeva i suoi umori».

JOHNNY DEPP KATE MOSS

Una fonte, che era con Kate il giorno del suo 21esimo compleanno, ricorda la storia d'amore in modo diverso. «Lei era semplicemente molto dolcemente e completamente innamorata di lui. Non riusciva a smettere di parlare di Johnny e di quanto fosse meraviglioso per lei, di come si prendeva cura di lei, la proteggeva e la istruiva».

La leggenda narra che Depp l'avrebbe incontrata a Parigi, portandola in una suite da 18.000 sterline a notte al Ritz, anche se aveva il suo appartamento in città. Faceva tutto parte della sua cultura di "gentiluomo del sud" che sapeva come trattare una signora. Fecero l'amore in ognuna delle 63 camere da letto dello Chateau Marmont.

JOHNNY DEPP KATE MOSS

Moss in seguito ha raccontato: «Non c'è nessuno che sia mai stato davvero in grado di prendersi cura di me. Johnny l'ha fatto per un po'. Ho creduto a quello che ha detto».

Moss sperava che si sarebbero sposati. . . ma proprio a quel punto, era il 1998, lui la scaricò. L’attore fa poi l’incontro della sua vita, con l’attrice francese Vanessa Paradis. E nel giro di tre mesi la coppia aspetta un figlio. Kate per sua stessa ammissione, pianse «per anni». E c’è chi pensa che si amino ancora.

johnny depp kate moss anni 90 6 johnny depp kate moss anni 90 8 johnny depp kate moss anni 902 johnny depp kate moss anni 90 3 johnny depp kate moss anni 90 kate moss johnny depp johnny depp kate moss anni 90 7 johnny depp kate moss anni 90 4 Amber Heard Johnny Depp e Kate Moss Johnny Depp e Kate Moss 2 Johnny Depp e Kate Moss a Parigi nel johnny depp kate moss foto roxanne lowit 2 kate moss johnny depp kate moss johnny depp Amber Heard al processo in Virginia kate moss e johnny depp 1994