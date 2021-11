Giacomo Amadori per “La Verità”

In vista di quello che si annuncia come il processo dell'anno, i difensori di Ciro Grillo & C., rinviati a giudizio venerdì con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di S.J. e R.M., hanno pronte almeno due consulenze ancora riservate.

Una è quella del dottor Marco Salvi, medico legale che dovrà rispondere alle conclusioni del professor Enrico Marinelli che, incaricato dall'avvocato di parte civile Giulia Bongiorno, ha detto la sua sui lividi trovati sul corpo della ragazza e sulle conseguenze che l'alcol ingerito dalla studentessa tra la sera del 16 luglio 2019 e l'alba del 17 avrebbero avuto sul suo corpo.

Per Marinelli la parte offesa «non può aver espresso un valido consenso al rapporto di gruppo» perché l'alcol «scemava grandemente la sua capacità decisionale e annullava la sua capacità di autodeterminazione». Ora toccherà a Salvi replicare.

Gli avvocati di Grillo junior, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria non hanno depositato la consulenza durante l'udienza preliminare per non scoprire tutte le loro armi, ma lo faranno certamente a marzo.

Stessa cosa per gli aspetti psicologici. I legali degli imputati si sono rivolti a Lucia Tattoli, psicologa che collabora con la Procura e il Tribunale di Genova. L'esperta dovrà tracciare un profilo psicologico della ragazza sulla base delle sue dichiarazioni, in particolare della lunga videoregistrazione (di oltre cinque ore) della denuncia del 26 luglio 2019.

Il procuratore Gregorio Capasso si era rivolto alla dottoressa Cinzia Piredda, responsabile per la Sardegna della Società italiana di psicologia clinica forense. Capasso ha chiesto alla professionista di valutare, «sulla base delle audizioni e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa» sia in sede di denuncia sia davanti al pm, «modalità e meccanismi di elaborazione e rievocazione dei ricordi della medesima» e in particolare quelli collegati alla mattina del 17 luglio 2019.

Anche la Piredda ha analizzato video e audio delle testimonianze del 26 luglio 2019 e del 17 febbraio 2020, quando la ragazza venne sentita a Tempio Pausania dagli inquirenti.La psicologa ha evidenziato la differenza di atteggiamento della ragazza con i carabinieri e con i magistrati.

In caserma, ha scritto, «alterna momenti in cui manifesta tranquillità, ad esempio quando descrive se stessa e le attività sportive praticate, a momenti in cui mostra una certa emotività, ad esempio quando descrive i fatti accaduti in occasione dei rapporti sessuali con i ragazzi, emotività che si palesa con continue interruzioni del discorso, balbettamenti, aumento della gestualità, movimenti continui sulla sedia».

La situazione peggiora di molto quando si presenta davanti ai pm e questi introducono nel discorso testimonianze esterne: «Questi elementi di novità hanno determinato in S. una manifestazione emotiva-reattiva molto evidente e una maggiore attivazione fisiologica: si allontana con il corpo dalla scrivania del pm, facendo aderire la schiena alla poltrona e spostando la stessa dalla scrivania, come a cercare una certa distanza fisica ed emotiva, il respiro diventa più veloce, il viso diventa rosso e inizia a piangere».

Tra le sorprese il racconto del presunto stupro subito in Norvegia nel maggio del 2018 da parte di David Enrique Bye Obando, coetaneo originario del Nicaragua. Una vicenda su cui la Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo contro ignoti, dopo che la giovane ha confermato di aver rivelato alle amiche più strette di aver subito una violenza carnale anche in quel caso, seppur mai denunciata.

La Piredda conclude così la sua consulenza: «Si può affermare che le modalità e i meccanismi di elaborazione e rievocazione dei ricordi da parte di S., compresi i particolari mancanti rispetto all'intera serata, rientrano - secondo un parametro di normalità- nei processi di funzionamenti della memoria. Si ritiene utile segnalare che dai racconti della persona offesa emerge la difficoltà di quest' ultima di assumere e mantenere il controllo delle situazioni e di manifestare fattivamente la propria opposizione alle altrui condotte».

La psicologa evidenzia un'ammissione di S.: «Io tendo, a volte magari non sto attenta e dovrei prendermi più cura di me stessa e non finire in situazioni così la cazzata era legata al fatto che sono andata a casa loro... dita in faccia perché sono una cretina nel senso si sa che non si va a casa di sconosciuti». E secondo la Piredda «queste difficoltà emergono in diversi momenti del racconto fatto da S.».

Per questo la conclusione è tranciante: «Dal colloquio e dalla descrizione dei fatti emerge la difficoltà da parte di S. a esprimere la propria volontà e rispondere con un diniego a richieste poste dagli altri». Risultato che non dispiace alle difese che, però, vuole anche avere un proprio parere da giocarsi in aula, visto che a causa di questa presunta incapacità di dire di no adesso quattro amici rischiano sino a 12 anni di galera.

Al profilo tracciato dalla Piredda adesso dovrà rispondere Lucia Tattoli. Dopo la laurea alla Sapienza in psicologia, si è specializzata a Genova con un master di II livello in criminologia e scienze psichiatrico forensi. A Parma, invece, ha perfezionato lo studio della valutazione del danno e della psicopatologia delle condotte criminali. È stata spesso incaricata di valutare l'attendibilità di giovani e giovanissime vittime di presunti abusi sessuali in qualità sia di perito dei giudici sia di consulente dei pubblici ministeri.

S., nel primo verbale davanti alle carabiniere, aveva anche raccontato come fosse nata la sua decisione di confessare la vicenda del presunto stupro alla madre, una volta ritornata a Milano dalla Sardegna: «Io comunque gliene volevo parlare, perché comunque sono in buoni rapporti con mamma, naturalmente. Non ne ho avuto l'opportunità perché lei lavorava [] l'ho vista sempre stressata, pero quella sera era tornata a casa prima e, appunto, lei mi ha visto un attimo giù e che non so, avevo cose per la testa, allora ho deciso di raccontarglielo».

Nella versione riassuntiva del verbale si legge: «Le ho confidato che avevo tante cose per la testa e le ho detto che c'erano tanti pettegolezzi in giro sul mio conto che mi mettevano in cattiva luce». Ma poi quel verbale sul punto non dice più nulla. Dei gossip sul conto di S.J. si parla diffusamente nella trascrizione integrale.

«Che brutte voci ci sono in giro su di te?» le ha chiesto la marescialla. E la ragazza ha aperto il cuore e ha raccontato le voci che la assillavano: «Pensano che siccome sono norvegese e allora sono facile, cose così».

In tanti, in Italia e in Norvegia, si sarebbero fatti avanti, chiedendole con poco garbo di fare sesso. Su certe battute aveva smesso di riderci su da tempo: «Certe volte magari diventano troppo pesanti, poi... gente che non mi conosce si fa idee strane» ha detto alle investigatrici. E così, la mattina del 17 luglio, è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nella testa di S.J., la ragazza che, per la psicologa della Procura, non sapeva dire di no.

