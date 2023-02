COOPERATIVA DEI MIEI STIVALI – TRA IL 2017 E IL 2020 LA COOP KARIBU HA SPOSTATO MEZZO MILIONE DI EURO ALL’ESTERO, SU CONTI DI MARIE TERESE MUKAMITSINDO E RICHARD MUTANGANA, RISPETTIVAMENTE SUOCERA E COGNATO DEL DEPUTATO SINISTRATO ABOUBAKAR SOUMAHORO – PER TRASFERIRE I SOLDI È STATA UTILIZZATA L’ASSOCIAZIONE JAMBO AFRICA, CHE HA EMESSO CENTINAIA DI FATTURE PER SERVIZI MAI EFFETTUATI…

La cooperativa Karibu, tra il 2017 e il 2020, ha spostato mezzo milione di euro (506.000,43 euro) all’estero, disponendo “numerosi bonifici”, per “la maggior parte” in favore della stessa società Karibu e su conti utilizzati da Marie Terese Mukamitsindo e Richard Mutangana, rispettivamente suocera e cognato del deputato Aboubakar Soumahoro.

È quanto emerge da un’informativa della Guardia di Finanza di Latina del 23 marzo 2022, agli atti dell’inchiesta della Procura pontina per false fatturazioni che coinvolge la famiglia di Liliane Murekatete, moglie del parlamentare eletto con Verdi-SI (ora nel Gruppo misto). […]

La Gdf nella relazione ai pm parla di “una sostanziosa disponibilità finanziaria a vantaggio degli stessi, così decurtando tali somme dalla loro reale destinazione”, ovvero i conti della coop che, nel frattempo, accumulava centinaia di migliaia di euro di debiti verso i lavoratori.

Il veicolo utilizzato per lo spostamento dei fondi all’estero è, per i pm, un’ulteriore società del gruppo, l’associazione Jambo Africa, la cui presidente era Christine Kabukoma, risultata in un primo momento irreperibile.

La Jumbo, per i pm, aveva emesso centinaia di fatture per servizi mai effettuati: corsi di italiano destinati ai migranti, laboratori di cucina, mediazione interculturale, e anche laboratori di cucito, tutte operazioni – scrive la Gdf – “inesistenti”. “Tale associazione – si legge nell’informativa – nell’ultimo periodo è stata utilizzata non tanto per rendere servizi alla Karibu, ma per drenare risorse da destinare all’estero”.

C’è poi un tema che riguarda Murekatete. La moglie di Soumahoro è indagata, anche lei, per false fatturazioni, ma per importi residuali afferenti la sua partecipazione, in qualità di consigliere d’amministrazione (dal 3 aprile 2018), alle assemblee dei soci. In queste sedute, venivano approvate le fatture contestate. Nei documenti agli atti tuttavia le firme sui verbali di partecipazione risultano apposte in maniera “disordinata”.

[…] Che i presunti illeciti siano avvenuti a sua insaputa? “È di tutta evidenza come (...) Liliane Murekatete si sia resa parte attiva nelle attività gestorie della Karibu”, insistono i finanzieri, citando i circa 40 mila euro, anni di compensi ottenuti dalla donna dal 2019 al 2021.

