LA COPPA SCOPPIA – IPOTECATO IL CAMPIONATO, IL NAPOLI RIUSCIRA' A DIMOSTRARE QUANTO VALE ANCHE IN CHAMPIONS? - LE ROMANE AL BIVIO: MOURINHO E SARRI PUNTERANNO PIÙ SULLE COPPE “MINORI” O SULLA CORSA A UN POSTO CHAMPIONS PER IL PROSSIMO ANNO – PAOLO CONDO’: “SPESSO LA SCARSA FIDUCIA NELLA CAPACITÀ DI ANDARE FINO IN FONDO PORTA A PRIVILEGIARE LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE A GIRONI DELL’ANNO SUCCESSIVO, ANCHE PER MOTIVI ECONOMICI”

Estratto dell’articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

osimhen festeggia il gol in napoli cremonese

La vittoria numero 19 (su 22) del Napoli è meno rigogliosa di altre […] ma per certi versi più impressionante. Passato il breve temporale, i tre gol arrivano in modo ineluttabile […] La curiosità sulle sue prospettive in Champions diventa fortissima. Ma è l’intera ripartenza europea il tema centrale di attualità. Metà febbraio è il periodo dell’anno nel quale non di rado si crea un paradosso da comma 22: quello di squadre che per inseguire un posto nelle prossime coppe si risparmiano nelle gare di queste.

[…] la scarsa fiducia nella capacità di andare fino in fondo porta a privilegiare la qualificazione alla fase a gironi dell’anno successivo, anche per motivi economici (tre incassi sicuri). Il discorso vale particolarmente per i club in campo nelle coppe di seconda fila che in campionato lottano per la Champions, e quest’anno chiama dunque in causa le due romane, non a caso accomunate da un rapporto alquanto dialettico fra direttore sportivo e allenatore.

josè mourinho

Mourinho a Lecce ha effettuato i primi cambi, su una squadra ormai appassita, al minuto 83: come dire meglio un professore esausto che un asino fresco. Sarri è più aziendalista, prima di invocare un intervento sul mercato cerca di risolvere i problemi adattando i giocatori che ha: lo fece a Napoli inventandosi Mertens centravanti, l’ha (quasi) rifatto alla Lazio con Felipe Anderson falso 9, ma quando Immobile è in serata no gli manca un’alternativa diretta. […]

maurizio sarri

L’Atalanta è la vera vincitrice del turno, per la classifica nuovamente da Champions e per il modo in cui l’ha recuperata. Rispetto alle grandi, il suo status di (nobile) provinciale e gli investimenti sul vivaio le permettono una politica di mercato da Premier: la Serie A è piena di suoi “prodotti” lautamente pagati […]

Grazie a quegli incassi, quando i talent-scout segnalano un gioiello purissimo come Hojlund l’Atalanta è in grado di anticipare la concorrenza pagando i 17 milioni richiesti senza perdersi nelle penose trattative imbastite da club ben più titolati (“facciamo un prestito con diritto, poi vediamo, forse una percentuale sulla rivendita…”), ma molto meno liquidi.

stefano pioli

[…] Il Milan è la prima delle tre italiane di Champions a tornare nell’arena, e l’ossigeno guadagnato col Torino deve fare scopa con i problemi di centrocampo del Tottenham, che per un motivo o per l’altro non avrà Hojbjerg, Bentancur e Bissouma.

Dietro al gruppo “europeo”, la Juve penalizzata è già risalita a un solo punto dal 7° posto: la sua cilindrata non è paragonabile a quella del trenino guidato per ora da Torino e Udinese, e quando la palla capita sui piedi di Di Maria l’effetto è di un adulto che gioca in mezzo a ventuno bambini. Un altro sport proprio. La renitenza di Allegri a schierarlo in tridente con Vlahovic e Chiesa è stata spiegata dal match contro la Fiorentina: in fase di possesso e con lo spazio davanti la Juve sa rendersi pericolosa, ma quando la palla è degli avversari tende a perdere il controllo del gioco, e a rischiare. […]

