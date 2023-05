18 mag 2023 18:16

PER LE COPPIE L’AMORE NON HA ETÀ, MA PER LA GIUSTIZIA SI – A MANTOVA UN 19ENNE HA MESSO INCINTA LA SUA FIDANZATINA DI 13 ANNI E ORA È FINITO A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE SU MINORE. IL RAPPORTO TRA I DUE ERA CONSENSUALE, MA QUANDO LA RAGAZZINA HA PARTORITO IN OSPEDALE I MEDICI HANNO DOVUTO FAR PARTIRE LA DENUNCIA – ORA, DOPO DUE ANNI È INIZIATO IL PROCESSO: I DUE PICCIONCINI SI SONO PRESENTATI IN AULA CON LA LORO FIGLIA...