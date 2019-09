IL CORAGGIO DI ESSERE UMANI – A BANGKOK UN ATLETA HA MANDATO A FANC*LO LA SUA GARA PER FERMARSI E SOCCORRERE UN CORRIDORE CHE SI ERA ACCASCIATO A CAUSA DEI CRAMPI A POCHI PASSI DALLA FINE DELLA CORSA: È TORNATO INDIETRO, LO HA MESSO IN PIEDI E INSIEME HANNO RAGGIUNTO IL TRAGUARDO…(VIDEO)

Da "www.huffingtonpost.it"

atleta si ferma per soccorrere un altro corridore 6

Era pronto a tagliare il traguardo ma, quando ha visto un altro atleta in difficoltà, non ci ha pensato su due volte e ha interrotto la sua corsa per aiutarlo.

È successo durante la Bangkok Running Races e l'atleta è tornato indietro per aiutare il collega colpito dai crampi: l'ha aiutato a rialzarsi e insieme sono giunti al traguardo

atleta si ferma per soccorrere un altro corridore 4 atleta si ferma per soccorrere un altro corridore 3 atleta si ferma per soccorrere un altro corridore 1 atleta si ferma per soccorrere un altro corridore 2 atleta si ferma per soccorrere un altro corridore 5