20 dic 2023 18:08

CORE DI MAMMA! LA PRIORITÀ DI GIORGIA MELONI? LA RECITA DELLA FIGLIA (E TANTI SALUTI AL QUIRINALE) – LA DUCETTA STAMATTINA ERA A SCUOLA DELLA PICCOLA GINEVRA PER LA RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA - GIÀ IERI AVEVA ANNULLATO TUTTI GLI EVENTI PER “UN’INFLUENZA” E, FORSE, GRAZIE A UN POTENTE ANTIPIRETICO NON HA “BUCATO” LA RECITA - SOLO CHE ORA È COSTRETTA A SALTARE LA CERIMONIA DI AUGURI CON MATTARELLA E ANCHE LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO (NON SARÀ DISPIACIUTA, VISTO QUANTO MAL SOPPORTA I GIORNALISTI) - A POCHI METRI DALLA DUCETTA, C'ERA ANCHE ANDREA GIAMBRUNO CHE LA SCRUTAVA PENSIEROSO: MALINCONIA? RIMPIANTO? LIVORE? AH, MEGLIO NON SAPERLO