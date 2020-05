COREA OLTRE L’OSTACOLO – A TRE MESI DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SEUL RIAPRE LE SCUOLE E RICOMINCIA PURE IL CAMPIONATO DI BASEBALL, CON MASCHERINE E PUBBLICO FINTO – MENO DI 11MILA CONTAGI E 250 MORTI: COME HANNO FATTO? TAMPONI A TAPPETO E POCHE “FISIME SULLA PRIVACY” (COPYRIGHT BURIONI) – LA POPOLAZIONE ERA GIÀ IPERCONNESSA E NON HA FIATATO SULLE APP. BRACCIALETTO ELETTRONICO A CHI ERA IN QUARANTENA - VIDEO

1 – PUBBLICO FINTO E CHEERLEADER CON LE MASCHERINE: IN COREA DEL SUD IL BASEBALL RIPRENDE COSÌ

moon jae in

Da www.gazzetta.it

giocatori del sk wyverns

Anche la Corea del Sud ha superato il momento peggiore dell'emergenza coronavirus: il campionato nazionale di baseball è così ricominciato, con delle precise limitazioni

2 – IN COREA DEL SUD SI TORNA IN CLASSE VIRUS SCONFITTO CON LA TECNOLOGIA

Michelangelo Cocco per “il Messaggero”

in corea del sud ricomincia il campionato di baseball

A tre mesi dalla diffusione del nuovo coronavirus al di fuori della Cina, «le nostre misure di contenimento sono diventate un modello globale», ha rivendicato ieri senza nascondere un pizzico d'orgoglio nazionale il presidente Moon Jae-in annunciando la riapertura delle scuole in Corea del sud.

tifosi del sk wyverns guardano la partita fuori dallo stadio

I DATI

Gli ultimi dati parlano chiaro: finora 254 morti, 10.804 contagiati e, ieri, soltanto tre nuovi casi (tutti importati dall'estero). Nelle ultime 48 ore all'interno dei confini sudcoreani nessuno si è ammalato di Covid-19. Davvero niente male per un Paese manifatturiero di oltre 51 milioni di abitanti, una penisola (anche questa una caratteristica in comune con l'Italia) che ha intensi rapporti economici con la Cina, dalla quale è divisa dalla Corea del nord.

studenti con le mascherine in corea del nord

personale sanitario scorta un malato di coronavirus a cheongdo, corea del sud

Tanto è vero che si può parlare di modello sudcoreano, che da mercoledì prossimo nel Paese asiatico dopo 72 giorni di chiusura riapriranno le scuole, gradualmente, a partire da quelle secondarie. Gli edifici scolastici sono stati già tutti sanificati e il governo ha messo a disposizione degli studenti 14 milioni di mascherine. In ogni aula sarà installato uno scanner per la temperatura, che verrà misurata all'ingresso degli studenti e prima del pranzo (unico momento in cui sarà consentito loro di togliersi le mascherine). Sarà aumentata la distanza tra i banchi, ogni classe avrà a disposizione abbondanti dotazioni di mascherine e gel igienizzante, mentre gli studenti ammalati potranno seguire le lezioni da casa, attraverso internet.

test anche ai guidatori

Le misure di contenimento sudcoreane sono state definite democratiche, per contrapporle all'approccio cinese, anch'esso efficace, stando alle cifre ufficiali (circa 4.500 morti su 1,4 miliardi di abitanti), ma basato su misure coercitive draconiane, messe in atto anche mobilitando gli apparati polizieschi della Repubblica popolare.

LE APP

hanwha eagles vs sk wyverns 3

A Seul e dintorni sono stati pionieri nel tracciamento dei contatti dei contagiati attraverso le app, perché hanno capito che la chiave della soluzione del problema era identificare (e isolare) rapidamente i nuovi casi, prima che questi ultimi potessero a loro volta contagiare altre persone. Per questo sulle app per smartphone non c'è stata discussione: sono state accolte come uno strumento indispensabile da una popolazione che vive connessa h24 e che, di conseguenza, non è ossessionata dalla privacy.

coronavirus corea

Dunque il governo ha potuto utilizzare i dati dei telefoni cellulari e perfino delle carte di credito degli ammalati per rintracciare le persone con cui erano venuti in contatto. Seul ha inoltre annunciato un piano per imporre il braccialetto elettronico per i furbetti (ce ne sono anche in Corea del sud) che abbiano violato la quarantena, magari semplicemente andando a fare due passi avendo lasciato il cellulare a casa.

in corea del sud ricomincia il campionato di baseball 4

In generale la gente è rimasta il più possibile in casa, evitando di uscire anche per fare la spesa. Tanto che secondo i dati del ministero del Commercio nel mese di marzo le vendite dei supermercati online sono aumentate del 16,9%, mentre quelli offline hanno fatto registrare un calo del 17,6%. Il colosso Lotte shopping ha annunciato la chiusura di 200 dei suoi negozi (il 30% del totale) e lanciato la piattaforma Lotte ON dedicata allo e-commerce.

pubblico finto alla riapertura del campionato di baseball in corea

Inoltre la Corea del sud ha potuto contare su un ottimo sistema sanitario, che ha effettuato rapidamente 640.237 tamponi e subito destinato unicamente ai malati di Covid-19 7.500 posti letto in 67 strutture ad hoc, 24 delle quali sono già state smantellate per il crollo del numero dei contagi. L'esecutivo è pronto ad abbassare da quattro (il massimo) a tre il livello d'allerta per l'epidemia, ma ha annunciato che manterrà molte delle misure fin qui adottate. Tra queste, l'efficientissimo sistema di distribuzione delle mascherine a giorni alterni, in base all'anno di nascita. Le autorità sanitarie invitano la popolazione a continuare a indossarle anche nella stagione estiva.

