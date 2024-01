1 gen 2024 17:00

LE CORNA COSTANO - GLI ITALIANI SBORSANO UN SACCO DI SOLDI PER FARE REGALI AGLI AMANTI – I FEDIFRAGHI PIÙ SPENDACCIONI SONO I MILANESI CHE SPENDONO, IN MEDIA, 3.6 MILA EURO L’ANNO PER IL PARTNER “CLANDESTINO” – SEGUONO I NAPOLETANI (3.4 MILA) E POI I ROMANI (3.2 MILA) – I REGALI PIÙ GETTONATI? SEX TOYS E BIANCHERIA INTIMA - ATTENZIONE, FINO ALL'EPIFANIA IL 75% DEI TRADITORI FINGERA' DI AVERE MILLE IMPEGNI SOLO PER...