LE CORNA LOGORANO CHI CE L'HA: DITE A SHAKIRA CHE GERARD PIQUE SE NE SBATTE DEL SUO "DISSING" – IL CALCIATORE NON SOLO HA DETTO DI ATTRAVERSARE UN MOMENTO MOLTO FELICE MA SE NE FREGA DELLA VALANGA DI MERDA SCAGLIATA DALLA SUA EX: "LE PERSONE DI CUI MI PREOCCUPO SONO QUELLE CHE MI CONOSCONO. IL RAPPORTO CON LA MIA EX? NON VOGLIO PARLARNE. DA GENITORE HO LA RESPONSABILITÀ DI PROTEGGETE I MIEI FIGLI…”