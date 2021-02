9 feb 2021 13:20

LE CORNA PASSANO, IL VELENO NO - ALENA SEREDOVA METTE IL LIKE A UN UTENTE CHE LE AVEVA SCRITTO "BUFFON NON CAPISCE UN CAZZO DI DONNE" - E' UNA FRECCIATA A ILARIA D'AMICO CHE LE SFILO' IL MARITO, NEL 2014, DOPO TRE ANNI DI MATRIMONIO - LA SEREDOVA ALL’EPOCA DISSE: “CHI MI HA DETTO DELLA LORO RELAZIONE? L’HO SENTITO ALLA RADIO. MA NON SONO STATA L’ULTIMA A SAPERLO…”