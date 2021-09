10 set 2021 12:20

CORNA, RICATTI E VIOLENZA! L’EX DIFENSORE DEL BAYERN JEROME BOATENG È STATO CONDANNATO PER LESIONI CORPORALI E OFFESE E DOVRÀ PAGARE ALL'EX COMPAGNA 1 MILIONE E 800MILA EURO – L’EPISODIO RISALE AL 2018, QUANDO IL FRATELLO DI KEVIN PRINCE MENÒ LA COMPAGNA DOPO UN BATTIBECCO PER UNA PARTITA A CARTE E LE SPUTO' ANCHE IN FACCIA – BOATENG ERA ANCHE STATO INDAGATO LO SCORSO FEBBRAIO PER AVER STRAPPATO IL LOBO DELL’ORECCHIO DELLA EX UN ANNO PRIMA CHE SI SUICIDASSE…