DANIELE LUTTAZZI

Caro Daniele, mio marito ha bisogno di fare sesso continuamente, ma io ho appena partorito e non mi va. Così si è messo a guardare video porno sul web. E fin qui passi. Ma l’altro giorno ho visto che pagava per delle sessioni video live con delle escort.

Secondo lui non c’è alcuna differenza fra pagare sessioni video private e guardare video porno gratis, dato che in entrambi i casi non sta facendo sesso per davvero. Io invece credo che interagire con delle escort sia molto diverso dal guardare video porno. Mi sta tradendo o no? Sono confusa (Roberta S.).

Risposta di Daniele Luttazzi:

Certo che ti sta tradendo, ma il problema non è il tradimento, è il matrimonio. Il matrimonio è cultura; il sesso, natura. Il sesso ha a che fare col desiderio, cioè con una mancanza (desideri quello che ti piace e non hai). Il matrimonio, invece, impone il sesso per legge (il dovere coniugale): una forzatura che alla lunga non funziona (non puoi desiderare quello che hai già).

Così, per nascondere il tradimento causato dal matrimonio, l’ipocrisia generale impone ai coniugi la bugia. La realtà? Nelle coppie felici, almeno uno dei due ha una storia con qualcun altro.

Tutta salute, per chi sdegni le morali bell’e fatte: quando tradisci, l’oscillazione fra partner e amante rinnova la situazione stantia (l’amante rende una novità il coniuge) e ti senti ringiovanire; quando sei tradita, smetti di dare per scontato il partner e ti metti in tiro (la sciatteria è esiziale per il sesso).

Il trucco è mantenere l’oscillazione (sposare l’amante è un errore, rimediabile solo con un altro amante). Come lo so? Perché è una vita che sono l’amante di donne felicemente sposate (mi è capitato anche di fare sesso con la figlia di una mia vecchia amante: è stato come fare un viaggio nel tempo). Appena tornerai attiva, Roberta, ritroverai un marito focoso grazie alle fantasie che ha alimentato “tradendoti”.

Nutri anche tu le tue e guardati intorno: il matrimonio non potrà che giovarsene. Lo testimonia un aneddoto raccontato da Zavattini: a Riccione, una suocera trovò la nuora che telefonava al marito da una cabina telefonica mentre l’amante la possedeva e lei diceva al marito le parole d’amore che l’amante, il coito le ispirava. L’ideale è la saggezza di Jane Birkin a proposito di una coppia di amici: “La nostra amante, Serge, è più bella della loro”. […]

