LA CORONA INGLESE È DIVENTATA UNA BARZELLETTA – LE BATTUTINE DI BRAD PITT SULLA FUGA DI HARRY E MEGHAN, L’INCHINO DI JOAQUIN PHOENIX A WILLIAM E L’UMORISMO CHE LASCIA PIETRIFICATI DI REBEL WILSON AI BAFTA: ORMAI I REALI D’INGHILTERRA, OLTRE AI CAZZI FAMILIARI, DEVONO GUARDARSI DALLE FRECCIATINE CHE ARRIVANO DA HOLLYWOOD – E NON È LA PRIMA VOLTA CHE… - VIDEO

Dalle battutine di Brad Pitt all’inchino di Joaquin Phoenix fino al discorso di Ricky Gervais ai Golden Globes: pare che la nuova tendenza di attori e comici sia quella di perculare la corona reale inglese.

La monarchia, una volta vista come intoccabile, è diventata oggetto di scherno. «Le star di Hollywood non capiranno mai le sfumature e l’eredità dei reali – ha commentato l'esperto di etichetta londinese William Hanson - Stanno usando la famiglia della Regina come facili bersagli per il loro umorismo».

L’inchino di Joaquin Phoenix

La star di Hollywood, 45 anni, si è inchinata di fronte a William dopo la cerimonia dei BAFTA: per alcuni fan si è trattato di un gesto di rispetto mentre per altri si è trattato semplicemente di una presa in giro.

Di certo è stato un gesto non convenzionale visto che, davanti ai reali, gli uomini possono semplicemente chinare il capo, mentre alle donne è richiesto l’inchino. Tuttavia William non ha fatto una piega e sembrava entusiasta di parlare con l’attore per esprimergli il suo apprezzamento per la sua interpretazione in Joker.

Il discorso di Brad Pitt

Brad Pitt, 56 anni, non era ai BAFTA per ritirare il premio come miglior attore non protagonista e ha chiesto a Margot Robbie, co-protagonista di “Once Upon A Time a Hollywood”, di leggere un discorso per lui. L’attore non si è risparmiato e ha scherzato sulla “fuga” di Harry e Meghan: «Chiamerà questo premio Harry Harry perché è davvero entusiasta di riportarlo negli Stati Uniti con lui – ha detto Robbie – Sono le sue parole non le mie».

La telecamera ha immediatamente fatto una panoramica su William e Kate che sono stati visti ridere di cuore insieme alla folla presente in sala. La battuta è stata gradita sui social.

Non convince Rebel Wilson

Il principe Harry non è stato l'unico reale a finire nel mirino ai BAFTA.

L'attrice Rebel Wilson ha fatto una battuta sul principe Andrew, che l'anno scorso si è ritirato dalle funzioni reali dopo lo scandalo e la sua amicizia con Jeffrey Epstein. Presentando il premio come miglior regista, Rebel ha scherzato: «È davvero bello essere qui al Royal Andrew ... uh, Royal Harry ... no, scusate, Royal Phil ... in questo palazzo reale ...»'

La battuta non le è venuta benissimo e ha lasciato impietriti William e Kate. Anche su Twitter hanno commentato che si è trattata di una battuta fuori luogo e poco divertente.

Ricky Gervais ai Golden Globes

I reali erano già stati presi di mira ai Golden Globe lo scorso 5 gennaio da Ricky Gervais. Nel suo monologo, il comico ha usato la controversa relazione di Andrew con il pedofilo Jeffrey Epstein per perculare Leonardo DiCaprio: «C’era una volta a hollywood dura tre ore. Dicaprio è andato alla prima e alla fine della proiezione la sua ragazza era diventata troppo vecchia per uscire con lui. Persino il principe Andrea gli ha detto: 'Leo, hai quasi 50 anni, vedi che devi fare…'»

