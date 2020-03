CORONA-VIRUS! – “FURBIZIO” REPLICA A SELVAGGIA LUCARELLI, CHE HA DIFFUSO FOTO E VIDEO DEL PERSONAL TRAINER CHE LO VA AD ALLENARE IN BARBA AL DECRETO E LO FA DA PERFETTO CAFONE: “AMORE CHI NON AMA NON PUÒ CAPIRTI. AMORE NON TRASFORMARE IL TUO AMORE IN OSSESSIONE, ROVINERESTI TUTTO QUELLO CHE NON C’È MAI STATO. QUELLO CHE NON TI HO MAI DATO” – VIDEO: LE STORIES DALLA QUARANTENA DI CORONA

CORONA-VIRUS! LE STORIES DALLA QUARANTENA DI 'FURBIZIO', CHE ACCOGLIE IN CASA IL PERSONAL TRAINER

FABRIZIO CORONA VS SELVAGGIA PER LE STORIES DALLA QUARANTENA 1

“FURBIZIO” SE NE INFISCHIA DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO E SU INSTAGRAM MOSTRA DI RICEVERE IN CASA IL SUO PERSONAL TRAINER PER L’ALLENAMENTO - L’ULTIMA TROVATA? MOSTRARSI CON LA “MASCHERINA ESTETICA”, INUTILE PER PROTEGGERSI DAL CONTAGIO…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/corona-amp-virus-ldquo-furbizio-rdquo-se-ne-infischia-misure-230393.htm

In barba al decreto Coronavirus, il personal trainer va a casa di Corona per allenarlo

Antonio Scali per www.tpi.it

FABRIZIO CORONA VS SELVAGGIA PER LE STORIES DALLA QUARANTENA

n piena emergenza Coronavirus, per molti italiani dopo la chiusura di palestre e piscine allenarsi è diventato un vero problema. Stessa cosa non si può dire per Fabrizio Corona, come dimostrano le sue Storie pubblicate su Instagram. L’ex re dei paparazzi, infatti, in barba al decreto governativo che impone di non uscire se non per comprovati motivi di necessità, ha fatto venire a casa il suo personal trainer e collaboratore Nathan. Il tutto rigorosamente filmato e postato sui social.

FABRIZIO CORONA ACCOGLIE IL PERSONAL TRAINER

Nelle immagini si vede l’allenatore entrare nel giardino di Corona in sella al proprio motorino prima di fare ingresso nella sua lussuosa abitazione. I due poi si mettono a cantare imitando rapper e altri artisti che in questi giorni si stanno esibendo sui social per fare compagnia ai propri fan durante la quarantena causata dal Covid-19. Nelle Stories successive si passa all’allenamento con Corona impegnato a fare i pesi. Una scena che in tempi normali sarebbe stata assolutamente normale, ma che oggi come oggi appare fuori luogo e quasi offensiva.

FABRIZIO CORONA ACCOGLIE IL PERSONAL TRAINER

FABRIZIO CORONA CON LA MASCHERINA ESTETICA

Se Corona sbaglia a farlo entrare, certamente a non rispettare il decreto è soprattutto l’allenatore. Aveva per caso un permesso speciale? Dov’è il carattere di necessità? Di certo quello di allenarsi non sembra un valido motivo, viste le misure stringenti adottate per arginare la diffusione del virus, e considerando anche che un personal trainer potenzialmente gira parecchie abitazioni. Abbiamo provato a fare queste domande a tale Nathan, ma appena ha intuito il motivo della chiamata ha riattaccato e non ha più risposto.

SELVAGGIA LUCARELLI FABRIZIO CORONA FABRIZIO CORONA ACCOGLIE IL PERSONAL TRAINER

Non contenti, abbiamo contattato l’ex re dei paparazzi per fargli raccontare la sua versione dei fatti. Purtroppo non ha voluto chiarire la faccenda ma piuttosto spazientito ci ha chiesto di “rispettare una persona che è agli arresti domiciliari”, anche se in realtà è lui che con le sue Storie pubblicate su Instagram ci fa entrare quotidianamente in casa sua. Una vicenda, insomma, che ci fa ricordare che mai come in questo momento dobbiamo avere grande rispetto per le persone che stanno portando avanti la quarantena con diligenza, non facendo entrare in casa nessuno, anche a costo di non vedere per settimane i propri affetti più cari.

FABRIZIO CORONA ACCOGLIE IL PERSONAL TRAINER FABRIZIO CORONA ACCOGLIE IL PERSONAL TRAINER