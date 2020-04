IL CORONAVIRUS ENTRA IN SCENA - IL COVID-19 HA RAGGIUNTO IL LEGGENDARIO BOLSHOI: 34 PERSONE TRA ARTISTI, GUARDIE DI SICUREZZA E INGEGNERI, SONO RISULTATE POSITIVE AI TEST – BUFERA SUL DIRETTORE VLADIMIR URIN PER NON AVER FERMATO LO SPETTACOLO DEDICATO A TUTTI COLORO CHE STANNO CERCANDO DI ARGINARE L' EPIDEMIA: IL SOSPETTO È CHE LA PERFORMANCE SIA STATA ORGANIZZATA SENZA TENERE CONTO DELLE MISURE DI SICUREZZA… VIDEO

Michela AG Iaccarino per il “Fatto quotidiano”

coronavirus bolshoi 1

Riflettori accesi, ballerine sulle punte, sipario rosso: ma sul palco entra in scena il virus.

Il Covid-19 ha raggiunto il più importante teatro della Federazione russa, il leggendario Bolshoij. Artisti, guardie di sicurezza, ingegneri: 34 persone sono risultate positive ai test.

Lo ha confermato Vladimir Urin, direttore dell' istituzione artistica, dopo le critiche per non aver fermato l' esibizione "My Vmeste" (Noi insieme), mandato in onda in tv; lo spettacolo era dedicato ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che anche in Russia stanno cercando di arginare l' epidemia. Tuttavia, il sospetto ora è che la performance sia stata organizzata senza tenere conto delle misure di sicurezza che riguardano il Covid-19.

coronavirus bolshoi 4

"Se non riapriamo a settembre è spaventoso predire cosa potrebbe accadere: anche l' esistenza stessa del teatro. E non mi riferisco alll' edificio, ovviamente". Al quotidiano Kommersant Urin ha confessato le sue preoccupazioni per le perdite pari a 9 milioni di rubli al giorno, (oltre centomila dollari).

coronavirus bolshoi 3

Ieri mattina in Russia fronti bagnate di sudore freddo delle autorità e cifre rosse sui monitor: è stato registrato il picco più alto di contagi dall' inizio dell' emergenza. Gli 85 bollettini delle altrettante regioni russe si aggravano di ora in ora. La media nazionale della diffusione del Corona aumenta del 16% , quella di Mosca ha 20 punti percentuali in più.

coronavirus mosca 1

Degli oltre 21mila casi accertati nella Federazione, circa 13mila sono nella Capitale, epicentro del virus in totale lockdown, dove le ambulanze rimangono in fila ore prima di avere accesso ai reparti ospedalieri, già tutti saturi. Rimangono sospette le cifre ufficiali dei morti: meno di duecento.

coronavirus bolshoi 2

Quando i sindacalisti dei medici russi hanno parlato di insabbiamento per i decessi registrati per "polmonite", sono stati arrestati. La Federazione non esclude di ricorrere all' esercito, recluta studenti di medicina, attiva corsi online per paramedici. Il presidente Putin appare in videoconferenza: "Abbiamo diversi problemi, non c' è nulla di cui vantarsi e non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, la situazione di fatto cambia ogni giorno e non per il meglio".

coronavirus mosca 2 bolshoi bolshoi 2 teatro bolshoi bolshoi 1 coronavirus mosca 1