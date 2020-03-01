CORONAVIRUS FLASH! - DUE MAGISTRATI POSITIVI A MILANO. NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA ENTRANO 8 MILA PERSONE AL GIORNO. NELLA PROVINCIA DI MILANO I CONTAGIATI SONO 58, DI CUI 28 A MILANO CITTA'. I CONTAGIATI IN LOMBARDIA SONO 1254...-
CORONAVIRUS FLASH! - DUE MAGISTRATI POSITIVI A MILANO. NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA ENTRANO 8 MILA PERSONE AL GIORNO. NELLA PROVINCIA DI MILANO I CONTAGIATI SONO 58, DI CUI 28 A MILANO CITTA'. I CONTAGIATI IN LOMBARDIA SONO 1254...-
GOVERNO VIRUS, POLITICA SOSPESA – PANARARI: ''CI VOLEVA IL COVID-19 PER SOSPENDERE LA CAMPAGNA ELETTORALE PERMANENTE. GUARDARE, PER CREDERE, IL SILENZIO DI SALVINI. PERCHÉ POLEMIZZARE IN EPOCA DI INFEZIONE NON PAGA, IL GRADIMENTO DI RENZI AI MINIMI - COSÌ, LE OPPOSIZIONI SEMBRANO DIVENTATE DI COLPO MOLTO MENO INSIDIOSE. SEMPRE CHE NON PRENDA IL SOPRAVVENTO LA SCHIZOFRENIA CHE SERPEGGIA IL M5S''
FIAT LUXOTTICA: GLI ITALIANI SEGNANO UN PUNTO NELLA PARTITA CON ESSILOR. SI DIMETTE HILARY HALPER, DIRETTORE FINANZIARIO DI NOMINA FRANCESE. PESA LO SCANDALO SCOPPIATO A FINE 2019 IN UNO STABILIMENTO THAILANDESE, CHE POTREBBE CONTINUARE A PESARE IN VISTA DELLA REVISIONE DELLA GESTIONE SOCIETARIA
PLASTICA DI OTTIMA FATTURA - TAYLOR MEGA PUBBLICA UNA FOTO MEZZA NUDA E PARTE LA SOLITA MENATA DI CHI L’ACCUSA DI ESSERE RIFATTA - LA BOMBASTICA INFLUENCER HA CONDIVISO UNO SCATTO IN TOPLESS CON LA MANO CHE LE COPRE SOLO IL SENO - “BELLA E DANNATA” SCRIVE NELLA DIDASCALIA TAYLOR, MA I FOLLOWER NON PERDONANO: “BELLA E DI PLASTICA”, “MA QUANTO TE LA TIRI! SEMBRA CHE CE L'HAI SOLO DI TE DI…” – FOTO PICCANTI
A CHE GIOCHI GIOCHIAMO? – IL MINISTRO GIAPPONESE: LE OLIMPIADI POTREBBERO ESSERE SPOSTATE ALLA FINE DELL’ANNO A CAUSA DEL CORONAVIRUS”- L’IPOTESI PROSPETTATA DALL’INDIPENDENT - SECONDO I TERMINI DELL'ACCORDO FRA GIAPPONE E CIO, I GIOCHI DEVONO TENERSI ENTRO IL 2020, SENZA SPECIFICARE QUANDO. “FAREMO DI TUTTO PER TENERLI A LUGLIO, MA…”
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO