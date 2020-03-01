CORONAVIRUS FLASH! - DUE MAGISTRATI POSITIVI A MILANO. NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA ENTRANO 8 MILA PERSONE AL GIORNO. NELLA PROVINCIA DI MILANO I CONTAGIATI SONO 58, DI CUI 28 A MILANO CITTA'. I CONTAGIATI IN LOMBARDIA SONO 1254...

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