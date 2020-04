CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: SUPERATI I 10MILA MORTI (I DECESSI SONO STATI 300 IN PIU’ DI IERI) - I NUOVI CASI POSITIVI REGISTRATI NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI 1.388 PER UN TOTALE DI 54.802 - STABILI I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA

Il bollettino del 9 aprile

coronavirus lombardia

Anche oggi, 9 aprile, appuntamento con il consueto bollettino della Regione Lombardia per comunicare i dati sul Coronavirus. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha spiegato che a fronte di 176.953 (+9.396) tamponi eseguiti in tutta la Regione, i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.388 per un totale di 54.802. Il bilancio dei decessi raggiunge quota 10.222, +300 rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è 1.236, -21 rispetto a ieri. I ricoverati sono 11.796 (+77) e i dimessi 15.706 (+1.032). Altri 16.042 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Pietro Foroni, assessore regionale della Protezione civile, ha raccontato che centinaia di migliaia di mascherine «sono state distribuite in tutta la Lombardia, sulla base del volontariato, sfruttando una rete capillare. I cittadini potranno trovarle nelle farmacie, nelle edicole. Grazie ai volontari della Protezione civile che si sono spesi in questo compito». «Ringraziamo anche i 2.434 medici che da ogni parte d’Italia e del mondo sono venuti qui, in Lombardia, per darci una mano con l’emergenza che ci ha investiti », dice Gallera.

I dati nelle province

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo 10.043 (+112)

Brescia 10.122 (+213)

Como 1.605 (+63)

Cremona 4.489 (+67)

Lecco 1.805 (+50)

Lodi 2.376 (+29)

Monza e Brianza 3.355(+91)

Milano 12.479 (+440)

Mantova 2.277 (+61)

Pavia 2.289 (+66)

Sondrio 654 (+18)

Varese 1.491 (+143)