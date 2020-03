IL CORONAVIRUS MINUTO PER MINUTO: 9.172 PERSONE HANNO CONTRATTO IL VIRUS SARS-COV-2, 1.598 IN PIÙ RISPETTO A IERI. 463 I MORTI, 724 I GUARITI - I PAZIENTI RICOVERATI CON SINTOMI SONO 4.316: 733 SONO IN TERAPIA INTENSIVA

Da "www.corriere.it"

i dati del coronavirus del 9 marzo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 9.172 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1.897 in più rispetto a domenica. Di queste, 463 sono decedute (+ 97, di cui 76 in Lombardia) e 724 sono guarite (+102). Attualmente i soggetti positivi sono 7.985 (il conto sale a 9.172 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti): 1.598 in più rispetto a ieri.

Qui il nostro focus sulla situazione in Lombardia, dove oggi si registrano 1.280 casi in più rispetto a ieri, arrivando così a 5.469 in totale. Qui gli esperti spiegano come si devono interpretare i dati, spiegando quali sono le variabili da tenere d’occhio per capire l’andamento dell’epidemia.

milano, controlli ai passeggeri in stazione centrale per le nuove norme dell'emergenza coronavirus 22

I pazienti ricoverati con sintomi sono 4.316 (+759); 733 sono in terapia intensiva (+83), mentre 2.936 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+756).

I dati Regione per Regione

Ecco il numero dei contagiati (totali) nelle singole regioni:

5.469 Lombardia (+1.280)

1.386 Emilia-Romagna (+206)

744 Veneto (+74)

323 Marche (+51)

350 Piemonte (-10)

208 Toscana (+42)

102 Lazio (+15)

120 Campania (+19)

109 Liguria (+31)

93 Friuli Venezia Giulia (+36)

54 Sicilia (+1)

50 Puglia (+10)

28 Umbria (+2)

soldati alla zona rossa turano lodigiano

14 Molise (-)

33 Provincia autonoma di Trento (+10)

30 Abruzzo (+13)

19Sardegna (+8)

5 Basilicata (+1)

15 Valle d’Aosta (+6)

11 Calabria (+2)

9 Provincia autonoma di Bolzano(-)

Dati aggiornati alle 18 del 9 marzo 2020

