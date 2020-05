CORONAVIRUS NEL MONDO - IL NEGAZIONISMO DI BOLSONARO PRODUCE UNA PANDEMIA DA RECORD IN BRASILE: PIÙ DI 20 MILA MORTI - 5 MILA NUOVI CONTAGI IN UN GIORNO IN INDIA. TRUMP: "NON CHIUDEREI NEPPURE SE CI FOSSE UNA SECONDA ONDATA" – QUARANTENA PER CHI ARRIVA DALL’ESTERO NEL REGNO UNITO...

Da repubblica.it

Il numero di casi di coronavirus è raddoppiato nel mondo in un mese, passando a oltre cinque milioni (5.049.366) e 329.799 morti, secondo i dati raccolti dall'AFP. Registrata un'accelerazione in America Latina, in particolare in Brasile che ha superato i 20.000 decessi con un aumento record di 1.188 decessi in 24 ore. In Argentina, i casi rilevati sono passati a 648 nelle ultime 24 ore, più del doppio dei rapporti giornalieri di due settimane fa.

L'Europa resta il continente più colpito con quasi 2 milioni di casi e oltre 170.000 morti. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito per numero di decessi (94.661) ma anche di casi (1,57 milioni). Seguono il Regno Unito con 36.042 morti, l'Italia (32.486), la Francia (28.215) e la Spagna (27.940).

India, aumento record di casi giornalieri

L'India ha registrato 5 mila nuovi casi di coronavirus, l'aumento giornaliero più grande da quando la pandemia ha iniziato a diffondersi. Succede proprio quando New Delhi ha iniziato ad allentare il lockdown nazionale e a promuovere alcuni voli domestici. A oggi il Paese conta un totale di 118mila casi, un aumento del 5% rispetto al giorno precedente, e di 3.853 morti. Sebbene il lockdown iniziato il 25 marzo sia stato esteso fino al 31 maggio dal premier Narendra Modi, le regole sono state allentate nelle aree che registrano meno contagi. E i governatori dei singoli Stati possono dare diverse indicazioni in materia.

Brasile, superati i 20 mila morti

Nuovo record di decessi per Covid-19 in Brasile nelle ultime 24 ore con 1.188 morti, secondo dati del ministero della Salute. Il bilancio delle vittime sale a 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per un totale di 310.087. Il bilancio ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio, i morti nel Paese sudamericano erano 10 mila.

Trump, bandiere a mezz'asta per vittime: "Non chiuderei con seconda ondata"

Altri 1.255 decessi si sono aggiunti in 24 ore negli Stati Uniti al bilancio delle vittime del coronavirus. Lo fa sapere la Johns Hopkins University. Il dato precedente delle 24 ore era stato di 1.561 morti. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale quindi a 94.661. I contagi nel Paese più colpito dalla pandemia in termini di numero di vittime sono ora 1.576.542. Il presidente Donald Trump ha annunciato che ordinerà bandiere a mezz'asta sugli edifici federali e i monumenti nazionali nei prossimi tre giorni per onorare la memoria delle vittime del coronavirus, che negli Usa hanno superato la soglia dei 94 mila. Ieri i leader dem al Congresso gli avevano formulato questa richiesta per quando il numero dei morti raggiungerà quota 100 mila. Gli Usa, comunque, non saranno posti in lockdown anche se dovesse verificarsi una seconda ondata di coronavirus. Lo ha assicurato il presidente durante la sua visita in un impianto Ford nel Michigan.

Regno Unito, quarantena di 14 giorni per chi arriva dall'estero

Un periodo di quarantena di 14 giorni sarà imposto in Gran Bretagna a chi arriva dall'estero, anche ai britannici che tornano a casa o ai visitatori da Paesi vicini come la Francia, "per limitare una seconda diffusione del coronavirus". Come ha anticipato il ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, i visitatori dovranno comunicare al loro arrivo l'indirizzo in cui trascorreranno il periodo di isolamento richiesto. La decisione che il governo deve ancora annunciare formalmente entrerà in vigore il mese prossimo.

La Slovenia eviterà lo sconfinamento degli italiani

La Slovenia ha annunciato che rafforzerà il servizio di pattugliamento del confine con l'Italia sul Carso per evitare che dal Friuli Venezia Giulia gli italiani sconfinino. Lo rende noto la Tgr Rai Fvg citando l'agenzia di stampa slovena Sta, che avrebbe annunciato il provvedimento delle autorità di Lubiana. La Sta ha riportato infatti che molte persone entrano in Slovenia attraversando l'ex frontiera nei boschi e attraverso i campi, sia a piedi che in bici o in moto. Il fenomeno, rende noto la Protezione civile slovena si tratterebbe di centinaia di casi, causerebbe preoccupazione tra la popolazione, spaventata dalla possibilità di contagio del Coronavirus. La Sta ha precisato che in Slovenia il numero di contagi è molto basso, così come quello delle vittime, 104 dall'inizio della pandemia.

