Preoccupazione a Rio De Janeiro dove, l’imminente arrivo del carnevale, potrebbe portare i primi casi di coronavirus in Sud America.

Nella città carioca si stanno preparando per un potenziale focolaio, liberando 120 letti in ospedale e addestrando gli operatori sanitari su come individuare i sintomi del virus. Si stanno esercitando su come infilarsi rapidamente le tute protettive e come applicare la mascherine in attesa dell’inizio del carnevale previsto per venerdì della prossima settimana.

Migliaia di persone hanno già iniziato a partecipare a feste di strada in vista dell'evento principale che è considerato il più grande carnevale del mondo e vede scendere per le strade circa due milioni di persone.

Al momento ci sono più di 60.000 casi di coronavirus in 27 paesi in tutto il mondo, ma finora non ci sono casi registrati in Sud America. Un gruppo di 34 brasiliani evacuati dalla città cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia, sono tenuti in quarantena in una base militare, ma nessuno al momento ha manifestato sintomi del virus.

Patricia Guttman, un funzionario sanitario comunale, ha detto a Reuters: «È preoccupante perché ci sono molte persone che si spostano e molti turisti che arrivano nel paese da tutte le parti del mondo, ma noi siamo pronti per il carnevale».

