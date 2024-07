17 lug 2024 18:43

I CORPI DI HANNA SHABRATSKA, 52 ANNI, E DEL FIGLIO 19ENNE, ALEX OLEXI, SONO STATI TROVATI A 18 METRI DI PROFONDITÀ NEL LAGO DI GARDA - I DUE ERANO PARTITI DA ROVERETO PER UNA GIORNATA DI RELAX IN RIVA ALLO SPECCHIO D'ACQUA: A LANCIARE L’ALLARME È STATO IL MARITO DELLA DONNA, PREOCCUPATO PER NON AVERLI VISTI RIENTRARE A CASA - HANNA E IL FIGLIO ERANO SCAPPATI DUE ANNI FA DALLA GUERRA IN UCRAINA: SAREBBERO DOVUTI ANDARE IN POLONIA, MA…