LA META PIÙ HOT PER CHI HA FLOPPATO IN SERIE A: LA TURCHIA! – L’ADANA DEMIRSPOR, SQUADRA TURCA DOVE GIOCANO DIVERSI EX GIOCATORI DELLA SERIE A COME MARIO BALOTELLI, GOKHAN INLER E LUCAS CASTRO, HA INGAGGIATO VINCENZO MONTELLA COME ALLENATORE – L’AEROPLANINO NON ALLENAVA DAL DICEMBRE 2019 DOPO ESSERE STATO ESONERATO DALLA FIORENTINA – MA IL COMPITO NON SARÀ SEMPLICE: LA SQUADRA HA COLLEZIONATO SOLO 2 PUNTI IN 3 PARTITE…