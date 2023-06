IL CORPO DI SILVIO BERLUSCONI È STATO CREMATO IERI E LE CENERI ORA SONO CONSERVATE NEL MAUSOLEO DI FAMIGLIA NEL PARCO DI ARCORE, ACCANTO A QUELLE DEL PADRE LUIGI, DELLA MAMMA ROSA E DELLA SORELLA MARIA ANTONIETTA – LA CREMAZIONE È STATA NECESSARIA PERCHÉ LA TUMULAZIONE NELLA STRUTTURA DI VILLA SAN MARTINO, REALIZZATA NEL 1993 DALLO SCULTORE PIETRO CASCELLA, NON È PERMESSA PER LEGGE… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Serena Biraghi per “La Verità”

berlusconi mausoleo arcore

Silvio Berlusconi è tornato definitivamente nella sua Arcore. Dopo la cerimonia di cremazione di ieri nel tempio Panta rei di Valenza Po, in provincia di Alessandria, le ceneri del leader di Forza Italia saranno conservate nel mausoleo realizzato da Pietro Cascella nel parco di Villa San Martino, accanto a quelle del padre Luigi, della mamma Rosa e della sorella Maria Antonietta.

Era stato lo stesso ex premier a lasciare disposizioni chiare sul «dopo»: essere cremato, come lo erano stati i suoi familiari, e riposare nel mausoleo da lui stesso pensato come luogo di tumulazione per parenti ed amici più intimi. Berlusconi, infatti, aveva lasciato un posto anche per Indro Montanelli, che però rifiutò l’offerta.

silvio berlusconi pietro cascella - mausoleo a villa san martino arcore

Il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, ha confermato che la tumulazione nel mausoleo «tecnicamente non si può fare. Ma se lo cremano e vogliono trasferire l’urna cineraria ad Arcore, per noi non c’è problema».

[…]

Fu dopo la morte del padre e con l’idea che tutta la famiglia dovesse essere insieme nel riposo eterno che nel 1990 l’ex premier, allora soltanto imprenditore, chiamò l’artista toscano Pietro Cascella (scomparso nel 2008) per costruire un mausoleo con 36 loculi sotterranei e una grande scultura all’esterno in marmo bianco (più di 100 tonnellate) delle Alpi Apuane.

mausoleo di berlusconi a villa san martino - arcore

«Non farmi una cosa mortuaria con le falci, i teschi», disse Berlusconi, come raccontò lo stesso artista, «e allora ho pensato all’alto, al cielo e ho fatto questa cosa che si chiama Volta celeste. All’interno della Volta celeste, si accede passando per una scala in travertino. Il corridoio che conduce alla camera mortuaria con le tombe è chiuso da una porta scorrevole in pietra.

Sulle pareti è intarsiato un fregio con delle catene: gli anelli legati uno all’altro sono il simbolo del rapporto familiare. Al centro di tutto, ci sarebbe un sarcofago bianco realizzato proprio per Berlusconi. I lavori del mausoleo terminarono nel 1993.

[…]

funerali di silvio berlusconi foto di massimo sestini 1 FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI - IL FERETRO E LA PRIMA FILA DI AUTORITA funerali di silvio berlusconi foto di massimo sestini 7