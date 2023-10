CORRI, PAPA', CORRI! - IL MEDICO VERONESE SAMUELE TOSADORI HA COMPLETATO LA MEZZA MARATONA DI TRENTO SPINGENDO UN PASSEGGINO CON A BORDO I SUOI TRE FIGLI - IL 34ENNE HA COMPLETATO LA GARA CON UN TEMPO DI 1 ORA E 26 MINUTI, CHE GLI È VALSO LA CENTESIMA POSIZIONE IN CLASSIFICA (SU OLTRE MILLE PARTECIPANTI) - "HO TROVATO IL MODO DI UNIRE DUE ESIGENZE: CORRERE E STARE VICINO AI MIEI PICCOLI. ADESSO ASPETTO LA CERTIFICAZIONE PER INSERIRE LA PROVA NEL GUINNESS WORLD RECORD…"

(ANSA) - Il medico veronese Samuele Tosadori ha corso oggi la Trento Half Marathon nel tempo di 1:26'10, che gli è valso la centesima posizione in classifica generale, ma lo ha fatto spingendo per i 21,0975 Km un passeggino con a bordo i suoi tre piccoli Pietro (5 anni), Anastasia (3) e Beatrice (2): Ha stabilito così il nuovo primato mondiale di questa particolare specialità, letteralmente frantumando il precedente primato di 1:34'40 detenuto da un americano. Medico di famiglia, 34 anni, residente a Colognola ai Colli, paese di 8.600 abitanti sui colli veronesi, Samuele Tosadori ha iniziato a correre da tre anni e per ottimizzate il poco tempo a disposizione lo fa portando con sé i piccoli figli.

Ad assistere all'impresa la moglie Giulia, maestra elementare, particolarmente felice della passione del marito. "Praticando la corsa Samuele trova dei momenti di scarico dagli impegni di lavoro - ha spiegato all'arrivo della Trento Half Marathon, in piazza Duomo a Trento - ed ha trovato anche il modo di farlo stando vicino ai nostri figli. Ed anch'io approfitto dei momenti di pausa. Seguire tre figli richiede un bell'impegno quotidiano". Soddisfatto il babbo medico veronese. "Volere è potere e oggi stare con i figli è importante. Ho così trovato il modo di unire questa due esigenze: correre e stare vicino ai miei piccoli".

Ma correre in mezzo a mille concorrenti non è pericoloso? "In partenza vi è un po' di caos ma poi è stato tutto molto piacevole. Il percorso tra le bellezze storiche di Trento è affascinante e fattibile. Adesso aspetto la certificazione degli organizzatori per ottenere la certificazione della prova nel Guinness World Record". A congratularsi Giovanni Groff presidente del Guinness Club 92 di Trento che riunisce i detentori di primati Guinness in Trentino.