IL CORRIDOIO, UNA METAFORA HORROR - ANCHE UN SEMPLICE CORRIDOIO PUO' EVOCARE LE PAURE PIU' PROFONDE - FORSE PERCHE' E' UN PASSAGGIO VERSO L'IGNOTO O IL BUIO, FATTO STA CHE UN SEMPLICE PASSAGGIO DA UNA STANZA ALL'ALTRA PUO' TRASFORMARSI IN UN POSTO INQUIETANTE (E IL CINEMA CI HA MESSO DEL SUO) - COME DIMOSTRANO LE FOTO MOSTRUOSE RACCOLTE DA "BOREDPANDA" - GALLERY

Da boredpanda.com

corridoi terrificanti 2

Le persone hanno paure strane, e si fanno intimorire dalle cose più assurde, da parti di corpo come a normalissimi oggetti quotidiani. La maggior parte delle persone ha paura razionali – essere morsi da un cane o essere investiti da un’auto – ma per alcuni la paura è qualcosa di irrazionale.

Per esempio c’è chi è terrorizzato dai corridoi. I corridoi sono solo passaggi che ci portano in altre parte dell’edificio. Ma il fatto che siano lunghi, stretti, alti o scarsamente illuminati li rende a volte inquietanti. Di tanto in tanto, Bored Panda esplora il lato più inquietante del mondo, ecco perché abbiamo cercato foto di corridoi spaventosi. Non troppo terrificanti, ma abbastanza da far sentire a disagio qualcuno.

corridoi terrificanti 6 corridoi terrificanti 30 corridoi terrificanti 17 corridoi terrificanti 21 corridoi terrificanti 20 corridoi terrificanti 16 corridoi terrificanti 7 corridoi terrificanti 27 corridoi terrificanti 11 corridoi terrificanti 10 corridoi terrificanti 26 corridoi terrificanti corridoi terrificanti 25 corridoi terrificanti 5 corridoi terrificanti 29 corridoi terrificanti 9 corridoi terrificanti 13 corridoi terrificanti 12 corridoi terrificanti 8 corridoi terrificanti 28 corridoi terrificanti 4 corridoi terrificanti 24 corridoi terrificanti 23 corridoi terrificanti 15 corridoi terrificanti 3 corridoi terrificanti 19 corridoi terrificanti 18 corridoi terrificanti 22 corridoi terrificanti 14