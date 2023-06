LA CORSA ALLE PRESIDENZIALI AMERICANE PASSA PER I TRIBUNALI –HUNTER BIDEN HA PATTEGGIATO DICHIARANDOSI COLPEVOLE DI EVASIONE FISCALE E DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI. IL FIGLIO DEL PRESIDENTE AMERICANO EVITERÀ LA GALERA SOLO SE RESTERÀ “PULITO” PER 24 MESI, OVVERO NON FARÀ USO DI DROGHE – IL “PERSEGUITATO” TRUMP COGLIE LA PALLA AL BALZO PER DENUNCIARE: “IL SISTEMA GIUDIZIARIO AMERICANO È BACATO. IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA DI BIDEN È CORROTTO...”

Hunter Biden ha raggiunto un accordo con il dipartimento di Giustizia americano che con ogni probabilità gli eviterà di scontare una condanna in carcere. Secondo i termini dell’accordo, che deve ancora essere approvato da un giudice federale, il figlio del presidente degli Stati Uniti, 53 anni, si presenterà in un tribunale del Delaware nei prossimi giorni per dichiararsi colpevole di due reati fiscali — non ha pagato in tempo le tasse nel 2017 e nel 2018 — accettando la libertà vigilata; in cambio il dipartimento di Giustizia lo accuserà di aver acquistato illegalmente una pistola nel 2018, in un periodo in cui faceva uso di droghe, senza tuttavia perseguirlo.

L’accordo avrà validità soltanto se il secondogenito di Biden resterà «pulito» per 24 mesi, ovvero non farà uso di droghe, e se accetterà di non possedere mai più un’arma da fuoco. «Il presidente e la first lady amano loro figlio e lo sostengono mentre continua a ricostruirsi una vita», ha affermato in una dichiarazione la Casa Bianca.

Dura la reazione dei repubblicani, per i quali Hunter ha ricevuto un trattamento di favore per chiudere un’indagine iniziata nel 2018. Da tempo i conservatori, Donald Trump in testa, usano infatti il giovane Biden come «prova» della corruzione del padre, che sfrutterebbe i suoi incarichi pubblici per trarre benefici economici: fra le prove, ci sarebbe la nomina di Hunter nel cda della società energetica ucraina Burisma, colosso energetico ucraino nel quale il figlio del presidente è entrato a partire dal 2014. […]

Secondo uno scoop pubblicato dal New York Times a maggio 2019, infatti, Joe Biden a dicembre 2015 avrebbe chiesto e ottenuto la rimozione di un pubblico ministero ucraino, forse proprio per proteggere il figlio.

Ieri lo stesso ex presidente repubblicano si è scatenato sul social network Truth: «Il corrotto dipartimento di Giustizia di Biden ha appena liquidato centinaia di anni di responsabilità penale dando a Hunter Biden una semplice “multa per violazione del traffico”. Il nostro sistema è bacato!».

