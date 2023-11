UNA CORSA IN TAXI DA PAURA – DONATO CARRISI, LO SCRITTORE RE DEL THRILLER ITALIANO, RACCONTA: “HO PRESO UN TAXI A MILANO E IL GUIDATORE, MENTRE ERA AL VOLANTE, GUARDAVA SUL CELLULARE UNA PARTITA DI TENNIS. E LO FACEVA CON ESTREMA NORMALITA’” – POI LA DENUNCIA: “LA CATEGORIA DEI TASSISTI È ALLO SBANDO, IL LIVELLO DI IMPUNITÀ È TROPPO ALTO” – VIDEO

DONATO CARRISI

"Il livello di impunità è troppo alto": è quanto ha detto lo scrittore e sceneggiatore Donato Carrisi raccontando che, mentre si trovava su un taxi a Milano, il guidatore era concentrato a guardare la partita di tennis degli Atp Finals di Torino. In un video girato con il cellulare, è possibile notare come sotto al navigatore ci fosse un cellulare che trasmetteva il match: "Mentre hai il turno non guardi la partita", ha detto Carrisi al quotidiano Il Corriere della Sera.

TAXI A MILANO

"Anche se ti concentri, non è come il navigatore: l'occhio può cadere e questo è evitabilissimo", ha spiegato ancora lo scrittore. Lo sceneggiatore ha precisato che non si trattava del primo episodio. Alcuni mesi fa, infatti, si era trovato a bordo di un taxi dove il conducente, a un certo, avrebbe inviato alcuni messaggi vocali: "Gliel'ho fatto notare chiedendo di fermarsi e si è arrabbiato". Il tassista meneghino, invece, sarebbe stato più "gentile": "Stava guardando la partita, ma ha abbassato il volume per mettermi di fare una chiamata. Ma è questo che sto denunciando: la normalità con la quale lo faceva".

[…]

donato carrisi io sono labisso

Ha poi aggiunto: "La categoria è allo sbando e non cambierà nulla nemmeno con questa mia denuncia". Ha così raccontato di quando a Firenze ha trovato un cartello appeso sul seggiolino di un taxi sul quale c'era scritto: "Cash is the king". "È come se non ci tenessero più, invece dovrebbero garantire se stessi non arrotondare con la mancia se paghi con il pos. Inutile dire che ci sono i tassisti onesti se poi non parlano".

donato carrisi taxi notte milano