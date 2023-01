16 gen 2023 16:24

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA HA DATO IL VIA LIBERA ALLA CONSEGNA AL BELGIO DI SILVIA PANZERI – LA FIGLIA DELL'EX EURODEPUTATO ANTONIO PANZERI, ACCUSATA INSIEME ALLA MADRE DI CONCORSO IN ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, CORRUZIONE E RICICLAGGIO NELL'INCHIESTA SUL QATARGATE, AL MOMENTO È AI DOMICILIARI IN ITALIA – L'ULTIMA PAROLA ORA SPETTA ALLA CASSAZIONE