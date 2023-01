14 gen 2023 08:00

LA CORTE SUPREMA DEL BRASILE INCLUDE L'EX PRESIDENTE DEL BRASILE JAIR BOLSONARO TRA GLI INDAGATI PER L'ASSALTO AGLI EDIFICI ISTITUZIONALI COMPIUTO DAI SUOI SOSTENITORI L'8 GENNAIO SCORSO - IL PROCURATORE GENERALE DEL BRASILE, AUGUSTO ARAS IPOTIZZA I REATI DI "ISTIGAZIONE E PATERNITÀ INTELLETTUALE" IN MERITO ALL'ASSALTO IN PARTICOLARE PER AVER PUBBLICATO UN VIDEO "CHE METTE IN DUBBIO LA REGOLARITÀ DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2022"