IL CORTEO PER IL 25 APRILE FINISCE A SCHIAFFI – A MILANO UN GRUPPO DI MANIFESTANTI FILO-PALESTINESI HA FORZATO IL CORDONE DI SICUREZZA, HA SFONDATO LE TRANSENNE E HA ESPLOSO PETARDI: LA POLIZIA È INTERVENUTA PER FARLI ARRETRARE – SCONDO LA QUESTURA SI È TRATTATO DI “UN GRUPPO DI GIOVANI NORDAFRICANI ESAGITATI” – FISCHI CONTRO L’INNO D’ITALIA E IL SIDNACO, BEPPE SALA – APPLAUSI PER IL MONOLOGO DI SCURATI - VIDEO

25 APRILE: INCIDENTI IN PIAZZA DUOMO A MILANO

(ANSA) - Spintoni, schiaffi e bastonate in piazza Duomo a Milano quando al termine del corteo del 25 Aprile è arrivata la comunità ebraica con i suoi striscioni.

Gli incidenti sono durati pochi minuti. La Questura ha spiegato che si è trattato di "un gruppo di giovani nordafricani esagitati", alcuni con bandiere palestinesi, che hanno messo in difficoltà anche il cordone dei City Angels. In piazza subito sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa che hanno riportato la calma. Due manifestanti sono stati fermati e portati in Questura

IL 25 APRILE A MILANO. OLTRE 100MILA AL CORTEO. L'ANPI: 'LE CONTESTAZIONI NON SPORCHERANNO QUESTA FESTA'

Da www.ansa.it

"Abbiamo stimato un numero sopra i 100 mila", ha detto dal palco della manifestazione del 25 aprile il presidente di Anpi Milano Primo Minelli.

"Non sporcheranno le contestazioni questa festa della Liberazione - ha aggiunto - . Siamo davvero tantissimi oltre quanto abbiamo immaginato tanto che alcuni spezzoni del corteo devono ancora partire".

Alcuni filopalestinesi sistemati nelle prime file davanti al palco sono riusciti a far cadere una parte delle balaustre. Il servizio d'ordine ha fatto da cordone e sono poi intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

I pro Palestina hanno fischiato anche l'inno d'Italia e il sindaco Giuseppe Sala. Applauso scrosciante per Antonio Scurati dopo la lettura del monologo dal palco di Milano, dove lo scrittore è intervenuto dopo aver partecipato al corteo. Scurati ha fatto una sola variazione rispetto alla versione originale quando ha detto che "temo che oramai nemmeno questo 25 aprile pronunci la parola antifascismo". "Mentre vi parlo festeggiamo perché questa è la festa della Liberazione che è liberazione dal nazifascismo" ha aggiunto. Terminato il monologo è sceso dal palco e ha abbracciato la segretaria del Pd Elly Schlein prima di allontanarsi.

BRIGATA EBRAICA AL CORTEO PER IL 25 APRILE A ROMA

Milano, 25 Aprile. Scontri al corteo all’arrivo della Brigata Ebraica in Duomo con i manifestanti pro Palestina e in piazza sotto il palco. L’Anpi: “Siamo centomila”

Da www.repubblica.it

Fermate dalla polizia altre due persone. Contro la Brigata ebraica "un gruppo di giovani nordafricani esagitati"

elly schlein con alessandro zan corteo 25 aprile milano

Sale a quattro il numero di manifestanti fermati dalla polizia. Altri due esponenti della galassia “antifa” che sta sfilando sono infatti stati portati in questura dagli agenti. In una nota la questura ha precisato che a cercare di aggredire la Brigata ebraica al suo arrivo in piazza Duomo è stato "un gruppo di giovani nordafricani esagitati", alcuni con bandiere palestinesi, che hanno messo in difficoltà anche il cordone dei City Angels. In piazza subito sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa che hanno riportato la calma.

Due giovani portati in questura dopo l’attacco alla Brigata ebraica

Due giovani arabi sono stati fermati e portati in questura dopo l’aggressione alla Brigata ebraica. Lo comunica la polizia, che sta continuando a fronteggiare il tentativo di forzare le transenne da parte dei militanti pro-Palestina in piazza Duomo. I soccorsi registrano una persona ferita di striscio al gomito nel parapiglia. Sequestrato un coltello a uno dei ragazzini portati in questura

I pro-Palestina tentano di sfondare, la polizia li respinge a manganellate

elly schlein a milano per il 25 aprile

Sale la tensione in piazza Duomo. I manifestanti pro Palestina stanno tentando a più riprese di sfondare le transenne, trattenuti dalla polizia in assetto anti sommossa e dai volontari dell'Anpi. I manifestanti hanno anche esploso un petardo davanti al palco, dove intanto vanno avanti gli interventi. Carica della polizia per farli arretrare.

