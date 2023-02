A CORTINA ANCHE I CERVI SI SONO IMBORGHESITI E MANGIANO SCROCCO - DUE MAESTRI DI SCI RIPRENDONO LA SCENA DI UN CERVO CHE SI PRESENTA SUL LORO TERRAZZO IN CERCA DI CIBO - DOPO AVERGLI OFFERTO UNA MELA, L'ANIMALE SI SIEDE E SI FA SERVIRE ALTRO CIBO, COME NEI MIGLIORI RISTORANTI STELLATI - MA GLI ESPERTI AVVERTONO DI NON ABITUARE LE BESTIE SELVATICHE A QUESTI RAPPORTI STRETTI CON GLI UMANI, PERCHÉ… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giuditta Bolzonello per www.ilgazzettino.it

Un bel cervo maschio, di circa 5 anni a giudicare dal palco di corna, si lascia tranquillamente accarezzare, sa che come premio riceverà cibo: Non siamo nel fitto del bosco, ma sul terrazzo della casa dove vivono Laura Alverà e Ivano Corvi, maestro di sci, a Cortina, non lontano dal centro, […] documentando l'accaduto con il telefonino e il video nel giro di poco diventa virale, oltre il milione le visualizzazioni.

IL CIBO

La prima idea è dargli pane, bocciata subito dall'esperienza della padrona di casa che suggerisce la mela. Forti di quanto sperimentato negli inverni delle grandi nevicate si è imparato che il pane fa male a questi animali, meglio le mele e così eccola servita e gustata[…] E visto che non sembrava intenzionato ad andarsene, eccogli servita una seconda mela così da attirarlo verso il cortile. […] Gli esperti raccomandano sempre di non abituare i selvatici a questi rapporti troppo stretti con l'uomo, per il loro bene ovviamente. Le cronache riportano di incontri sempre più stretti. […]

