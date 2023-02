CORTOCIRCUITO AMBIENTALISTA: LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI EOLICI IN MARE POTREBBE FAR SPIAGGIARE LE BALENE! – NELL’ULTIMO MESE 7 MEGATTERE SONO FINITE SULLE COSTE AMERICANE A NEW YORK, NEW JERSEY E MARYLAND. LA CAUSA POTREBBE ESSERE IL RUMORE DEI CANTIERI NELL’ATLANTICO PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI EOLICI OFF-SHORE, CHE FAREBBERO DISORIENTARE GLI ANIMALI – MA LA CAUSA POTREBBE ANCHE ESSERE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Nicolas Lozito per “la Stampa”

balena spiaggiata in america 5

[…] Nell'ultimo mese già sette megattere sono state trovate morte sulle coste atlantiche del New York, New Jersey e Maryland. Un numero che è quasi la metà degli spiaggiamenti del 2022, 19. Lunedì scorso, una balenottera lunga 12 metri è stata trovata a Lido Beach di New York, distante 40 chilometri da Manhattan. […].

Anche in New Jersey si aggiornano i record: nelle coste dello Stato il numero massimo di balene trovate morte sul bagnasciuga è 5, nel 2019. Ma nel 2023 siamo già a 4. Foto, video e storie sulle megattere hanno iniziato a circolare online, insieme a una teoria: e se il crescente numero di spiaggiamenti fosse dovuto ai nuovi progetti di impianti eolici offshore che gli Usa stanno portando avanti nell'Atlantico?

balena spiaggiata in america 4

L'incessante rumore dei lavori in corso confonde gli animali, che con il loro «canto» comunicano e che con l'eco dei rumori si muovono. Il sospetto verso gli enormi cantieri eolici serpeggiava tra la popolazione già l'anno scorso, ma solo in questi giorni ha assunto i toni ufficiali.

A formulare l'accusa diretta è stato il deputato repubblicano Jeff Van Drew: «Da quando il governatore Phil Murphy (democratico, ndr) ha proposto di costruire gli impianti eolici sulle nostre coste, io ho espresso la mia più totale opposizione. Nessuna attività deve essere portata avanti finché non capiremo l'impatto di questi progetti sull'industria marina e gli ecosistemi marini. Visto l'alto numero di balene morte, chiedo l'istituzione di una commissione di inchiesta».

balena spiaggiata in america 7

[…] Perché ogni forte rumore, in realtà, è potenzialmente pericoloso per pesci e cetacei. Sono almeno tre le principali fonti di disturbo acustico sottomarino. C'è il traffico navale, che è un vero e proprio rumore di fondo sottomarino, percepibile quasi ovunque. E poi il frastuono delle trivellazioni per estrarre gas dal fondale, nonché il rumore delle prospezioni sismiche, ovvero le micro-scosse che ci servono per sondare e individuare potenziali giacimenti ancora sconosciuti. E, terzo, i suoni delle costruzioni costiere.

balena spiaggiata in america 6

Un mix che può diventare letale, perché confonde, disturba, fa letteralmente impazzire. È frequente che nelle autopsie delle balene spiaggiate si individuino traumi dovuti a forti pressioni acustiche. Per capire l'effetto basta stare vicino a un cantiere per molte ore al giorno senza protezioni. […]

balena spiaggiata in america 1 PALE EOLICHE IN MARE 1 PALE EOLICHE IN MARE 2 balena spiaggiata in america 2