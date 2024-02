IL CORTOCIRCUITO DEGLI AMBIENTALISTI CALIFORNIANI: DOPO AVER VIETATO L’USO DEI SACCHETTI MONOUSO, NELLO STATO AMERICANO È AUMENTATA LA QUANTITA’ DI PLASTICA GETTATA NEL CESTINO - IN SOSTITUZIONE DELLE NORMALI BUSTE, AI CLIENTI VENIVA OFFERTA LA POSSIBILITA' DI USARE DEI SACCHETTI RIUTILIZZABILI PIU' RESISTENTI, MA SEMPRE IN PLASTICA, CHE COSTAVANO 10 CENTESIMI - LE PERSONE, PERO', FREGANDOSENE, LI USAVANO UNA VOLTA E POI LI GETTAVANO...

Articolo del “New York Times” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Il divieto dei sacchetti monouso prevedeva un'eccezione per i sacchetti destinati a essere riutilizzati e riciclati. Ma in realtà non lo erano. Una nuova legge mira a risolvere il problema. Scrive IL NYT.

Quasi dieci anni fa, la California è stata il primo Stato degli Stati Uniti a vietare i sacchetti di plastica monouso, nel tentativo di affrontare un problema intrattabile di rifiuti di plastica. Poi sono arrivati i sacchetti di plastica riutilizzabili e resistenti, offerti agli acquirenti per dieci centesimi. Progettati per resistere a decine di utilizzi e tecnicamente riciclabili, molti rivenditori li hanno considerati esenti dal divieto.

Ma poiché non avevano un aspetto molto diverso dai sacchetti fragili che sostituivano, molte persone non li riutilizzavano. E anche se erano contrassegnati da un simbolo di riciclaggio, si è scoperto che pochi, se non nessuno, sono stati effettivamente riciclati.

Il risultato è stato infelice: L'anno scorso i californiani hanno buttato via più sacchetti di plastica, in termini di peso, rispetto a quando è stata approvata la legge, secondo i dati di CalRecycle, l'agenzia californiana per il riciclaggio.

Ora i legislatori stanno cercando di rimediare. Una nuova proposta di legge mira a vietare tutti i sacchetti di plastica offerti alla cassa, compresi quelli più pesanti. (Gli acquirenti potranno comunque pagare per un sacchetto di carta). "È giunto il momento di eliminare tutti i sacchetti di plastica", ha dichiarato il senatore Ben Allen, democratico e promotore della proposta di legge.

A detta di alcuni, il divieto iniziale della California sui sacchetti di plastica è stato un esperimento benintenzionato ma fallito, una norma ambientale che si è ritorta contro e ha inavvertitamente peggiorato la situazione. "All'inizio non ci siamo preoccupati dell'esclusione di questi sacchetti più spessi", ha detto Mark Murray, direttore di Californians Against Waste, un gruppo di difesa. "Non sembrava che sarebbero diventati quello che poi sono diventati".

La pandemia, che ha scatenato la preoccupazione che portare con sé borse riutilizzabili potesse diffondere il virus, ha portato a "un'esplosione di queste borse di plastica più spesse", ha detto. In pratica, le persone usavano i sacchetti più spessi solo una volta.

Il tempo medio di utilizzo di un sacchetto di plastica da parte degli acquirenti? Dodici minuti, secondo gli promotori della proposta di legge.

Secondo alcuni sostenitori, il divieto iniziale sarebbe stato efficace se fosse stato applicato correttamente. Il divieto, adottato nel 2014, prevedeva che i sacchetti di plastica potessero essere venduti agli acquirenti solo se ampiamente riciclati in California.

Tuttavia, "nessun produttore o rivenditore di sacchetti ha potuto dimostrare di averli riciclati", ha dichiarato Jan Dell, fondatrice di The Last Beach Cleanup, un gruppo no-profit. Nell'ultimo anno, ha guidato uno sforzo per citare in giudizio i rivenditori che vendono i sacchetti di plastica più spessi, affermando che la loro vendita è vietata dal divieto originale.

Anche se la nuova legge passasse, probabilmente verrebbero venduti altri miliardi di sacchetti prima della sua entrata in vigore nel 2026. "Se la legge iniziale fosse stata applicata, oggi non avremmo più quei sacchetti".

Daniel Conway della California Grocers Association ha dichiarato che i rivenditori hanno "seguito alla lettera la legge". Ha detto di sperare che la nuova legislazione chiarisca la confusione che rimane sui sacchetti più spessi. "Per noi questo è il completamento di ciò che abbiamo iniziato", ha detto. "La gente sta iniziando ad accettare di portare con sé borse riutilizzabili quando va a fare la spesa".

L'America's Plastic Makers, un gruppo industriale, ha dichiarato in un comunicato che i produttori "sono stati fermi nel mettere a punto un sistema in cui rifacciamo nuova plastica da quella usata". I politici dovevano lavorare con le aziende in modo che le politiche non " comportassero risultati ambientali peggiori", ha detto Ross Eisenberg, presidente del gruppo.

Altri Stati hanno imparato dall'esperienza della California. A New York, che ha vietato i sacchetti di plastica alla maggior parte delle casse dei negozi nel 2020, i sostenitori dell'ambiente hanno contrastato con successo una disposizione proposta che avrebbe permesso ai negozi di continuare a fornire sacchetti di plastica più spessi. (E ci sono stati numerosi esempi di negozi che non hanno rispettato il divieto). Anche le Hawaii, il Connecticut, il Delaware, il Maine, l'Oregon, il Vermont e il New Jersey hanno adottato una sorta di divieto per i sacchetti di plastica.

"I legislatori a tutti i livelli devono essere attenti e consapevoli che i produttori di sacchetti di plastica cercheranno ogni opportunità per continuare a inondare il mercato con sacchetti di plastica più spessi", ha dichiarato Judith Enck, presidente del gruppo di difesa Beyond Plastics ed ex amministratore regionale dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente.

Nonostante la battuta d'arresto sui sacchetti di plastica, la California rimane all'avanguardia negli sforzi per ridurre i rifiuti di plastica, che sono ovunque, riempiendo spiagge e corsi d'acqua e contaminando anche il cibo e l'acqua potabile sotto forma di microplastiche.

Nel 2021, la California ha approvato una legge sulla pubblicità veritiera che vieta alle aziende di utilizzare il simbolo del riciclaggio "a caccia di frecce" a meno che non possano dimostrare che il materiale è effettivamente riciclato. L'anno successivo ha approvato una legge che sposta l'onere del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti dalle comunità locali ai produttori di plastica e alle aziende di imballaggio.

La California ha anche rivolto il suo sguardo alle aziende produttrici di combustibili fossili, che producono il petrolio da cui si ricava la plastica. Nel 2022, il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha aperto un'indagine sulle accuse che l'industria abbia avuto un ruolo nell'ingannare il pubblico facendo credere che il riciclaggio potesse risolvere la crisi dei rifiuti di plastica.