23 ott 2023 15:41

COS'ALTRO VI ASPETTAVATE DA UNA BANDA CHE SI FA CHIAMARE GLI "ANGELI DELL'INFERNO" - L'EX CAPO DEGLI "HELLS ANGELS" DI FRESNO, IN CALIFORNIA, E' STATO CONDANNATO A 4 ANNI DI CARCERE PER AVER FATTO CREMARE I CORPI DI 4 MEMBRI DELLA FAMOSA BANDA DI MOTOCICLISTI PER DEPISTARE LE INDAGINI SUI LORO OMICIDI - IL 54ENNE MERL HEFFERMAN AVREBBE MINACCIATO IL TITOLARE DI UN CREMATORIO, CHE LUI CHIAMAVA "IL FORNO DELLA PIZZA", PER COSTRINGERLO A…