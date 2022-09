COS'HANNO IN COMUNE AL BANO, TOTO CUTUGNO, SEAN PENN E BEN STILLER? SONO STATI TUTTI INSERITI NELLA "LISTA NERA" DEL CREMLINO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSI HA IMPOSTO IL "DIVIETO PERMANENTE ALL'INGRESSO" AI DUE ATTORI A CAUSA DELLE LORO VISITE A KIEV NELL'ULTIMO ANNO PER INCONTRARE ZELENSKY - OLTRE ALLE DUE STAR DI HOOLYWOOD, NELLA LISTA NERA CI SONO ANCHE…

Da “Libero quotidiano”

sean penn Volodymyr Zelensky

Il ministero degli Esteri russo ha ampliato la "lista nera" dei cittadini statunitensi cui sarà proibito l'ingresso nel Paese, includendovi 25 persone tra cui gli attori cinematografici Sean Penn e Ben Stiller, i quali visitarono Kiev rispettivamente ad aprile e giugno scorso incontrando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Penn in particolare disse che avrebbe distrutto le statuette dei suoi Oscar se l'Academy alla cerimonia 2022 non avesse consentito al leader ucraino di intervenire.

ben stiller Volodymyr Zelensky

La «proibizione permanente all'ingresso in Russia» riguarda la segretaria al Commercio, Gina Raimondo e i vice segretari al Commercio Matthew Axelrod, Don Graves, Thea Rozman Kendler e Jeremy Pelter, oltre ad alcuni senatori sia dem sia repubblicani nonché imprenditori e analisti politici.

