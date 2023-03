1 mar 2023 17:45

COS'HANNO IN COMUNE BLANCO E KIM KARDASHIAN (A PARTE LA PASSIONE PER LA ROMA)? - IL CANTANTE, TIFOSISSIMO DELLA "MAGICA", TORNA IN PUBBLICO DOPO LA GAG-ATA DI SANREMO E LO FA IN GRANDE STILE: OSPITE ALLA SFILATA DI DOLCE&GABBANA ALLA MILANO FASHION WEEK, SI È SPARATO UN SELFONE CON L'INFLUENCER CULOIDE, GIUSTO PER GUADAGNARE DUE FOLLOWER - SPERIAMO ALMENO CHE "BLANCHITO" NON ABBIA SCAMBIATO IL VESTITO ROSSO DELL'EX MOGLIE DI KANYE WEST PER UN MAZZO DI ROSE…