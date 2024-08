20 ago 2024 18:50

COS’È SUCCESSO DAVVERO AL VELIERO BAYESIAN, COLATO A PICCO DAVANTI A PORTICELLO, IN PROVINCIA DI PALERMO? – I SUB, SCESI A 50 METRI DI PROFONDITÀ, NEGANO CHE L’ALBERO MAESTRO SI SIA SPEZZATO, COME RACCONTATO DAL COMANDANTE DELL’IMBARCAZIONE CHE PER PRIMO HA SOCCORSO I NAUFRAGHI –LE FORTI RAFFICHE DI VENTO HANNO SPINTO IL VELIERO A INCLINARSI SU UN LATO, POI A RIMETTERSI IN PIEDI E INFINE AD AFFONDARE – VIDEO: IL MINUTO IN CUI LA BARCA SPARISCE NEL NULLA…