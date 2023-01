COSA AVRÀ VOLUTO DIRE LO STRAVAGANTE MILIARDARIO AMERICANO, PATRICK CARROLL, SULL’EVENTO LUISAVIAROMA, ORGANIZZATO L'ANNO SCORSO A CAPRI? IL MAGNATE DEL SETTORE IMMOBILIARE HA RESO NOTO A “PAGE SIX” CHE NON DONERÀ 1,5 MILIONI DI DOLLARI ALL’UNICEF, A CUI ERANO DESTINATI I SOLDI DELLA SERATA: “SONO RIMASTO SORPRESO QUANDO HA CONTRASSEGNATO IL DESTINATARIO COME UN'ORGANIZZAZIONE FRAUDOLENTA. LA DONAZIONE TECNICAMENTE NON ERA PER L'UNICEF MA PER I PROMOTORI DELL'EVENTO" - TRA GLI ORGANIZZATORI C'ERA ANCHE L'IMPRENDITORE FIORENTINO TOMMASO BUTI

DAGONEWS

patrick carroll 4

Cosa avrà voluto dire sull’evento LuisaViaRoma, organizzato l’anno scorso a Capri, Patrick Carroll, stravagante miliardario americano? Il magnate del settore immobiliare ha reso noto che non donerà 1,5 milioni di dollari all’Unicef, ente di beneficenza a cui erano destinati i profitti della serata LuisaViaRoma.

Carroll è andato al gala LuisaViaRoma x UNICEF a luglio - tra gli organizzatori c'era pure l'imprenditore fiorentino Tommaso Buti - e ha deciso di fare un’offerta per 1,5 milioni di dollari per partecipare alle aste di bolidi e oggetti di lusso. Ma adesso a “Page Six” racconta: «Ho inviato l'intero importo della donazione tramite la mia banca e sono rimasto piuttosto sorpreso quando ha contrassegnato il destinatario come un'organizzazione fraudolenta.

evento luisaviaroma a capri 4

Questo perché, come ho scoperto in seguito, la donazione tecnicamente non era per l'Unicef ma per il "comitato di appartenenza" [dell'evento di Capri] e per i promotori dell'evento. Mi è stato anche detto che la donazione era deducibile dalle tasse e, sorprendentemente, alla fine non è stato così. A quel punto, ho deciso che i miei dollari per la beneficenza sarebbero stati spesi meglio altrove».

Il suo avvocato Duncan Levin Patrick ha detto: «Patrick Carroll è un filantropo e continuerà a donare alle organizzazioni quando il denaro raggiungerà effettivamente coloro che ne hanno bisogno».

La fama del magnate è esplosa la scorsa estate sulla scena newyorkese: ha superato le cifre spese da Leonardo in beneficenza, ha pagato il conto di interi ristoranti e investito milioni di dollari in opere d'arte. Secondo "Page Six", la scorsa estate è stato cacciato da una festa ultra esclusiva a Capri perché, mentre era ubriaco, ha iniziato una rissa con alcune persone sedute al tavolo vicino.

evento luisaviaroma a capri 2 tommaso buti evento luisaviaroma a capri 1 tommaso buti patrick carroll 2 patrick carroll 1 matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti 2 patrick carroll 3 matteo renzi al billionaire di riyad con flavio briatore e tommaso buti evento luisaviaroma a capri 3