COSA CI FACEVANO ROCCO SIFFREDI E MATTEO SALVINI ATTOVAGLIATI IN UN RISTORANTE DI ROMA? LA STRANA COPPIA È STATA AVVISTATA IN UN NOTO RISTORANTE DI VIA SAVONAROLA, A POCHI PASSI DAL VATICANO - IL CAPITONE ERA GIÀ NEL LOCALE QUANDO HANNO FATTO CAPOLINO IL PORNOATTORE, LA MOGLIE E ALCUNI AMICI CHE SI SONO UNITI AL SUO TAVOLO - DI COSA AVRANNO DISCUSSO DURANTE IL CONVIVIALE BANCHETTO? AH, SAPERLO…

Antonio Scali per "www.tpi.it"

rocco siffredi

Cosa hanno in comune Matteo Salvini e Rocco Siffredi? All’apparenza forse nulla, eppure i due, come ci conferma una nostra fonte, sono stati a pranzo insieme un paio di giorni fa a Roma in un noto ristorante di via Savonarola, a pochi passi dal Vaticano, dove il leader leghista è solito rifocillarsi durante i suoi soggiorni nella Capitale.

Proprio mentre il Capitano era già nel ristorante, hanno fatto capolino il noto porno attore abruzzese in compagnia della moglie e di alcuni amici. Un curioso incontro che ha portato i due illustri esponenti (uno della politica, l’altro del mondo dell’hard) a sedersi a tavola insieme.

MATTEO SALVINI CON LA MASCHERINA DI TRUMP

Di cosa avranno discusso in questo conviviale banchetto? Abbiamo provato a chiederne conto allo stesso Siffredi, ma il Rocco nazionale ha preferito non commentare, trincerandosi dietro un “non confermo e non smentisco” in stile Moggi. Mistero.

