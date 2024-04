1 apr 2024 13:12

COSA DIMOSTRA LA PRIMA USCITA PUBBLICA DI CARLO DA QUANDO HA ANNUNCIATO DI ESSERE MALATO DI CANCRO? IL RE È APPARSO IN FORMA E PARE REAGIRE BENE ALLE CURE. MA L'USCITA SEMBRA ESSERE PENSATA PER METTERE A TACERE LE MALELINGUE CHE AVEVANO INIZIATO A SVELENARE SULLA SUA MANCATA PRESENZA ALLA CATTEDRALE DI WORCESTER IL GIOVEDÌ SANTO – LA SUA IDEA DI SNELLIRE LA MONARCHIA GLI SI STA RITORCENDO CONTRO: CON I QUATTRO GATTI RIMASTI A RAPPRESENTARE “LA DITTA”, IL RE MALATO NON PUÒ PRENDERSI NEMMENO IL TEMPO PER CURARSI IN SANTA PACE… VIDEO