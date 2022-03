“QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO MILITARE O ECONOMICO DELLA CINA ALLA RUSSIA NELLA GUERRA IN UCRAINA AVRA DELLE CONSEGUENZE” – JAKE SULLIVAN, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, AVVERTE PECHINO AL TERMINE DELL’INCONTRO A ROMA, CON L’ALTO RAPPRESENTANTE CINESE YANG JIECHI – PER FINANCIAL TIMES “PECHINO AVREBBE APERTO ALLA POSSIBILITÀ DI FORNIRE ARMI A MOSA” - I NEGOZIATI RUSSIA-UCRAINA RIPRENDERANNO DOMANI. PER ZELENSKY LA POSIZIONE DI MOSCA SI È AMMORBIDITA. NUOVA TELEFONATA TRA PUTIN E IL PREMIER ISRAELIANO BENNETT… - LE ULTIME DAL FRONTE UCRAINO