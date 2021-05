COSA FARA' IL GOVERNO CON IL COPRIFUOCO? LO FARA' SLITTARE DI 1 ORA O LO ABOLIRA' COMPLETAMENTE? SI VA VERSO IL PROLUNGAMENTO ALLE 23 - CABINA DI REGIA E POI CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL NUOVO DECRETO – LE NOVITA’ IN ARRIVO SULLE RIAPERTURE PER BAR, RISTORANTI, CENTRI COMMERCIALI E MATRIMONI…

I dati sulla pandemia sono in netto miglioramento in Italia. Calano contagi e cala la pressione su ospedali e e terapie intensive. Tutti i parametri sono da Italia in giallo e per quel che riguarda alcune regioni i dati sono da zona bianca. Con queste premesse inizia la Cabina di Regia del governo di Mario Draghi per verificare quali sono le condizioni necessarie per la riapertura delle attività e per decidere sullo slittamento del coprifuoco. Si terrà infatti un Consiglio dei ministri, che dovrà discutere delle nuove misure da adottare.

Tanti i temi sul tavolo a cominciare dalla road map sulle riaperture: dalle consumazioni al bancone del bar che potrebbero scattare dal 24 maggio, alla cena al chiuso nei ristoranti (l’1 giugno), fino alla riapertura di palestre, centri commerciali e piscine. Oltre alla gestione del pacchetto “wedding”, quindi i matrimoni.

Già raggiunto, invece, l’accordo sul cambio dei parametri per la definizione delle zone a rischio e le fasce di colore: si terrà conto dell’Rt ospedaliero che conteggia i ricoveri nei reparti e nelle terapie intensive invece dei nuovi contagiati e si misurerà l’incidenza dei nuovi casi su 100 mila abitanti.

