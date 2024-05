23 mag 2024 12:36

COSA HA CAUSATO L’INCIDENTE IN CUI È MORTO L’OPERAIO ANTONIO RUSSO A NAPOLI, NEL CANTIERE PER LA METRO TRA CAPODICHINO E POGGIOREALE? È DECEDUTO A CAUSA DI UN GUASTO AI FRENI DI UNO DEI TRENI PRESENTI: RUSSO È RIMASTO SCHIACCIATO TRA DUE MEZZI IN MOVIMENTO - SONO FINITI IN OSPEDALE ANCHE ALTRI DUE SUOI COLLEGHI (UNO PER TRAUMA CRANICO, L'ALTRO A CAUSA DI UNA FRATTURA ALLE COSTOLE) - A SETTEMBRE RUSSO SAREBBE ANDATO IN PENSIONE...