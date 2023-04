COSA HA CONVINTO MELANIA TRUMP A COMPARIRE IN PUBBLICO ACCANTO A DONALD NEL GIORNO DI PASQUA? PARE CHE LA SIGNORA AVRÀ UN RUOLO DECISIVO NELLA STRATEGIA DIFENSIVA DEL PUZZONE: GLI AVVOCATI VOGLIONO FAR CREDERE CHE I PAGAMENTI ALLA PORNOSTAR STORMY DANIELS E ALL’EX CONIGLIETTA DI PLAYBOY KAREN MCDOUGAL AVVENNERO NON PER CELARE IL FATTACCIO AGLI ELETTORI, MA PER TUTELARE LA “SENSIBILITÀ DELLA MOGLIE” – INSOMMA LE CORNA VANNO BENE, L’IMPORTANTE È CHE VENGANO BEN CELATE…

Estratto dell’articolo di Anna Lombardi per “la Repubblica”

MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO

[…] domenica Melania Trump ha sorpreso di nuovo tutti: mostrandosi al fianco del marito Donald durante il brunch di Pasqua organizzato nel salone da ballo del resort di Mar-a-Lago. L’ex First Lady ha messo così a tacere le voci di crisi coniugale e addirittura imminente divorzio scatenate dalla sua quasi totale assenza, nel giorno più lungo dell’ex presidente, incriminato martedì scorso per aver pagato con fondi elettorali il silenzio di due ex amanti: la pornostar Stormy Daniels e l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal.

MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO

[…] domenica i due – 76 anni lui, 52 lei - sono entrati insieme nel club privato gremito di soci vestiti a festa, accolti da una standing ovation. Poi, come da loro privata tradizione pasquale, si sono seduti da soli a un tavolo ornato da tulipani e protetto da cordoni rossi per non far avvicinare nessuno. E come mostrano alcuni video amatoriali subito diventati virali sui social, hanno chiacchierato per tutto il pranzo.

D’altronde Stephanie Winston Wolkoff, ex assistente di Lady Trump e autrice del libro-verità Melania and Me (che nel 2020 ha portato alla rottura dell’amicizia fra le due) nei giorni scorsi lo ha ripetuto più volte: […] «Non lo lascerà mai. Il loro è un matrimonio transazionale, sapeva dall’inizio a cosa andava incontro. Resterà al fianco di Donald come ha sempre fatto».

MELANIA E DONALD TRUMP AL PRANZO DI PASQUA A MAR-A-LAGO

Tanto più ora: ben sapendo che gli avvocati intendono difendere Trump dalle accuse formulate dalla procura di New York sostenendo che i pagamenti con fondi della campagna elettorale 2016 non vennero fatti per celare il fattaccio agli elettori, ma per proteggere la sensibilità della moglie. Forse consigliata proprio da loro, domenica Melania ha rotto pure il silenzio sui social: a modo suo, s’intende. E dopo un mese di silenzio, ha twittato un sia pur semplice: «Buona Pasqua».

donald trump a cena con melania donald e melania trump lancio candidatura 2024 Melania Trump Melania Trump 2 Donald Trump e Melania DONALD E MELANIA TRUMP

[…]