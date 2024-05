17 mag 2024 19:27

DI COSA HANNO PAURA HARRY E MEGHAN? I DUCHI DI SUSSEX SONO IN FIBRILLAZIONE PER UN DOCUMENTARIO TEDESCO CHE PROMETTE DI INDAGARE NEL PASSATO DELL’EX ATTRICE: IL TEAM DI GIORNALISTI È ANDATO A MONTECITO, IN CALIFORNIA, PER PARLARE CON I VICINI, MA PARE CHE A PREOCCUPARE SIA LA VITA DELLA DUCHESSA PRIMA DI INCONTRARE HARRY – UN VERO SCHIAFFONE PER I DUCHI CHE VOLEVANO RIFARSI UNA VERGINITÀ, LASCIANDOSI ALLE SPALLE LE SVELENATE CONTRO LA FAMIGLIA REALE E…