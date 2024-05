DA COSA NASCE KLOSS - LA PARABOLA DI KARLIE KLOSS, TOP-MODEL CHE È DIVENTATA REGINA DELL'EDITORIA IN AMERICA (CON L'AIUTINO DEL MARITO MILIARDARIO) - LA 32ENNE, CHE È SPOSATA CON JOSHUA KUSHNER, FRATELLO DEL GENERO DI TRUMP, JARED, E' ENTRATA NEL CDA DELLA TESTATA "W", HA RILEVATO LA RIVISTA "I-D" E, PIU' DI RECENTE, HA ACQUISTATO LE QUOTE DEL LEGGENDARIO "LIFE MAGAZINE"- TUTTO CIO' SAREBBE STATO IMPOSSIBILE SENZA LA MANO DEL MARITO (E DELLA SUA SOCIETA' VALUTATA 5,2 MILIARDI DI DOLLARI), MA LEI IGNORA I PARENTI "INGOMBRANTI" E…

Le altre top-model vengono celebrate con copertine e servizi fotografici. A Karlie Kloss, lo scorso primo aprile, hanno dedicato un’intera strada. La Karlie Kloss Way è a St. Louis, in Missouri, la città dove la modella è cresciuta […] E infatti, lei non è una supermodella come le altre: […]

Ad appena 32 anni, Karlie ha infatti smantellato tutti i preconcetti su ciò che una modella può e non può fare una volta “cresciuta"[…] è diventata una potenza editoriale: prima è entrata nel consiglio d’amministrazione di W , prestigiosa testata di nicchia statunitense, poi ha rilevato i-D , il simbolo dello stile alternativo inglese. Infine, pochi giorni prima della cerimonia a St. Louis, ha aggiunto al suo portfolio anche Life , bibbia del giornalismo fotografico che aveva cessato le pubblicazioni nel Duemila[…]

Prima di lanciarsi nell’editoria è stata una delle più appassionate sostenitrici dell’insegnamento della tecnologia nelle scuole, tanto da lanciare Kode with Klossy , programma di corsi gratuiti di coding per ragazze adolescenti. Si è inoltre distinta per l’impegno politico a favore dei democratici; negli ultimi mesi, attraverso i suoi social (12,6 milioni di follower su Instagram) ha mostrato la sua campagna a favore della libertà di scelta per le donne sull’aborto. Il tutto riuscendo a tenere miracolosamente a distanza i parenti acquisiti.

E che parenti: nel 2018 Karlie ha sposato Joshua Kushner (hanno due figli, Levi Joseph ed Elijah Jude), rampollo di una delle famiglie più potenti di New York e soprattutto fratello minore di Jared, marito di Ivanka Trump e tra i collaboratori più fidati del padre di lei, Donald. Presenze a dir poco ingombranti, Karlie ha optato per ignorarli, evitando le foto pubbliche assieme.

Sono quindi molti gli elementi che rendono la sua carriera decisamente anomala. […]

È come se sin dal principio fosse proiettata in avanti, verso un futuro oltre la moda. E se Kode with Klossy è stata un’idea tutta sua, quella di entrare nell’editoria è dovuta anche al marito: Life infatti è un’acquisizione compiuta in tandem con lui e con lasua società d’investimento, Thrive (valutata 5,2 miliardi di dollari), che figura anche tra le finanziatrici della Bedford Media, la start-up fondata da Kloss.

Altra particolarità: Karlie non parla. Si limita a comunicati ufficiali, come quello in cui descrive Life come “Una voce edificante e unificante nel caos che è il panorama editoriale attuale”. Lo scopo è chiaramente distogliere l’attenzione dal suo personaggio, per dare risalto ai suoi progetti. Ma Karlie fa sempre le cose a modo suo, e se da una parte centellina le dichiarazioni, dall’altra continua a lavorare come modella: di recente ha sfilato per Schiaparelli, è testimonial di Carolina Herrera e Swarovski, e non ha intenzione di ritirarsi.

Un mix inusuale che ha fatto molto parlare : c’è infatti chi non la ritiene abbastanza scafata per gestire testate tanto importanti, ma la maggioranza degli addetti ai lavori applaude l’operazione. […]

