COSA NASCONDE IL CELLULARE DI ALEC BALDWIN? - I DETECTIVE CHE INDAGANO SULLA MORTE DI HALYNA HUTCHINS SUL SET DI "RUST" HANNO CHIESTO UN MANDATO DI PERQUISIZIONE PER L'IPHONE DELL'ATTORE - SECONDO "NEWSWEEK" POCO PRIMA DELLA SCENA DELLA SPARATORIA, BALDWIN AVREBBE CHIESTO UNA PISTOLA COLT PIU' GRANDE - LUI, SU TWITTER, NEGA: "QUESTA E' UNA BUGIA" - MA INTANTO IL GIUDICE HA AUTORIZZATO LA RICHIESTA DELLA POLIZIA E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il tweet di Alec Baldwin

Alec Baldwin ha negato di aver richiesto una pistola Colt più grande prima della sparatoria che ha ucciso Halyna Hutchins, il direttore alla fotografia del film “Rust”. L’attore lo ha sottolineato in un tweet, pubblicato dopo che le autorità di Santa Fe, nel New Mexico, hanno emesso un mandato di perquisizione per il suo iPhone.

L’attore ha twittato un articolo di Newsweek in cui si sosteneva che aveva richiesto una pistola più grande prima di girare la scena che è costata la vita alla Hutchins. «Questa, in effetti, è una bugia» ha scritto Baldwin commentando l’articolo. «Le scelte relative agli oggetti di scena da parte mia per il film RUST sono state fatte settimane prima l’inizio della produzione. Suggerire che siano state apportate modifiche “prima della sparatoria fatale” è falso».

intervista di alec baldwin alla abc

Intanto gli sceriffi del New Mexico sono stati autorizzati a rivedere tutti i messaggi di testo e le foto sull’iPhone dell’attore, così come tutti i dati sulle localizzazioni memorizzati dal telefono. Ad emettere la richiesta è stata il detective Alexandria Hancock, che nella richiesta di mandato, ha specificato che aveva necessità di verificare l’elenco dei contatti, i registri delle chiamate, le foto, i video e i messaggi di testo perché «crede ci possano essere prove». «Tali informazioni, se esistono, possono essere materiali rilevanti per questa indagine»

