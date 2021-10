14 ott 2021 18:30

COSA NON CI SI INVENTA PER OTTENERE IL REDDITO DI CITTADINANZA - BECCATA UNA BANDA CHE INVIAVA STRANIERI ALLE POSTE DI MILANO PER RITIRARE IL SUSSIDIO GRAZIE A DOCUMENTI FALSI DI PERSONE CHE NE AVEVANO TITOLO: SONO SCATTATE 50 DENUNCE - GLI OPERATORI DEGLI SPORTELLI SI SONO INSOSPETTITI PER UN PARTICOLARE: QUESTI TRUFFATORI AVEVANO LA CITTADINANZA ITALIANA, MA...