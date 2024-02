27 feb 2024 13:24

COSA NON CI STANNO RACCONTANDO DA BUCKINGHAM PALACE? - IL PRINCIPE WILLIAM HA ANNULLATO UN IMPEGNO ALL’ULTIMO MINUTO ANNUNCIANDO CHE NON AVREBBE PARTECIPATO ALLA CERIMONIA COMMEMORATIVA PER COSTANTINO DI GRECIA – LA DECISIONE È STATA PRESA PER "MOTIVI PERSONALI" E DA PALAZZO CI HANNO TENUTO A SOTTOLINEARE CHE LA MOGLIE KATE “STA BENE”. MA C'E' CHI SOSPETTA CI SIA STATA UN'EMERGENZA...